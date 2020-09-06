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Шкаф с игрушками в детском саду.

Часы работы детсадов в Кишиневе увеличат: когда это произойдет

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
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Sputnik Молдова
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Многие родители недовольны сокращенным графиком работы столичных дошкольных учреждений, они обращались в городскую администрацию с просьбой войти в положение и вернуться к нормальному расписанию.

КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Начиная с 7 сентября режим работы детсадов в Кишиневе расширят, а число детей, допущенных в дошкольные учреждения, увеличится. Об этом заявила вице-примар столицы Анджела Кутасевич в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

Многие столичные жители обращаются к властям с просьбой, чтобы все детские сады работали в нормальном режиме. Это связано с тем, что из-за сокращенного графика родители не могут пойти на работу и рискуют попасть под увольнение, а другие вынуждены оставлять своих детей без присмотра. По словам Кутасевич, власти приняли во внимание заявления родителей.

"Была просьба расширить режим работы детсадов. И это произойдет уже с понедельника. Будет увеличено и число детей, которые будут допускаться в дошкольные образовательные учреждения. Сейчас малыши находятся в детсадах до 15.00, а со следующей недели – с 07.30 до 17.30. Диалог продолжается, ждем предложений родителей в письменной виде", - сказала собеседница.

Ранее Кутасевич заявляла, что 130 дошкольных образовательных учреждений получили положительное заключение от Национального агентства общественного здоровья и возобновили работу. Два детсада - на карантине. Они откроют свои двери после того, как персонал выйдет из самоизоляции. И только один детсад-ясли не получил разрешение от Нацагентства общественного здоровья. По словам вице-примара, все директора учли инструкции по возобновлению работы образовательных учреждений.

Учитель. Архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
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С 11 марта в Молдове были приостановлены занятия в образовательных учреждениях. Затем власти приняли решение перевести обучение в онлайн-формат. Учебные заведения в то же время оставались закрытыми в период действия чрезвычайного положения, затем эту меру сохранили и дальше, когда ЧП ввели в области здравоохранения.

Лишь в конце лета власти приняли решение, что образовательный процесс в учебных заведениях возобновится с 1 сентября. Каждое образовательное учреждение должно было самостоятельно выбрать модель, по которой деятельность будет возобновлена. При этом, обязательно, чтобы все соблюдали правила противоэпидемической безопасности.

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С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.

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