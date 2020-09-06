Годы не в тягость: в Молдове продвигают идею активного старения

Шесть неправительственных организаций получили гранты на продвижение инициатив, в которые вовлечены граждане пенсионного возраста.

КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik, Дарья Чернега. Доля пожилых людей в Молдове к 2050 году вырастет до 33% от общей численности населения.

О том, что треть граждан республики могут остаться за бортом социальной и экономической жизни, власти задумываются уже сейчас. Этим летом шесть неправительственных организаций получили от Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты гранты в рамках программы по поддержке активного старения в Молдове, однако из-за пандемии их реализация началась с небольшой задержкой.

В общей сложности из государственного бюджета было выделено 283 тысячи леев для финансирования инициатив, связанных с интеграцией пожилых людей в трудовую деятельность. По словам учредителя благотворительного фонда Оpen gates Натальи Григоржевски-Брага, главным условием получения гранта было обеспечить продолжительность проекта в будущем. Поэтому в этой организации решили обеспечить взаимодействие старшего поколения с подрастающим. К участию в проекте пригласили женщин преклонного возраста, в прошлом работавших портнихами. Несколько раз в неделю они дают оплачиваемые уроки швейного мастерства детям.

"Для пенсионеров любая копейка в пользу, поэтому спасибо этому проекту. Пенсионеры, которые что-то умеют, должны передавать свой опыт", - поделилась мнением пенсионерка Татьяна Шадманова.

Планируется, что в перспективе молодежь при помощи старших наставниц научится шить одежду для себя, а также будет изготавливать товары на продажу. Например, косметички и маски.

"На этапе обсуждения идея о взаимодействии с фабриками. Они могли бы дать детям возможность изготавливать элементарные изделия за определенную плату", - отметила Григоржевски-Брага.

Некоторые проекты, получившие поддержку от государства, делают упор на продвижение народных ремесел. В частности, Ассоциация "Andromeda" из села Царевка Резинского района намерена популяризировать ковроткачество и гончарное дело.

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