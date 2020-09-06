В Кишиневе число браков упало более чем на треть, а рождаемость выросла

По подсчетам официальной статистики, население столицы демонстрирует тенденцию к увеличению за счет миграции и роста рождаемости.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. В первом полугодии в Кишиневе более чем на треть упало количество заключенных браков. Об этом сообщило Национальное бюро статистики.

По официальным данным, в январе-июне 2020 года в столице были зарегистрированы 1352 брака, что на 34,1 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Уменьшилось и число разводов, в соответствии с решениями судебных инстанций - на 25,6 процента.

В то же время в Кишиневе зафиксировано некоторое увеличение рождаемости.

По предварительным данным, в первом полугодии были зарегистрированы 4436 новорожденных, что на 1,1 процента больше, чем в первом полугодии 2019 года.

В целом население столицы показывает тенденцию к увеличению. В январе-июне в столицу прибыли для постоянного проживания 5684 человека, а покинули Кишинев - 2867 человек. Таким образом, прирост населения за счет миграции составил 2817 жителей.

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