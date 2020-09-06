Цветные осколки прошлого или кишиневская мозаика

Самое главное в любом городе – это его индивидуальность, и Кишиневу, вне всякого сомнения, есть что показать.

Советская архитектура не отличалась разнообразием – однотипность, застраивание городов серийными зданиями, и редкая, но все равно серая монументальность – это ее визитная карточка. И Кишинев тут, увы, не стал исключением. Песня про "Цветок из камня" ситуацию не меняла.

Но все это не к тому, чтобы вызвать очередные споры "ностальгирующих" и "смотрящих в будущее" субъектов – хотелось бы вспомнить о редком проблеске настоящего индивидуального творчества в архитектуре молдавской столицы. О мозаике.

История мозаики стара почти как мир – первыми ей увлеклись еще шумеры, шесть тысяч лет назад. Античность, средневековье, современный мир – практически всегда мозаика была частью искусства и архитектуры.

В СССР, в том числе и в Советской тогда Молдавии, мозаику стали использовать как элемент архитектурного декора лет 50 назад.

© Sputnik / Сергей Цуркану Элементы крупным планом.

Разумеется, власти вкладывали в эту форму искусства идеологический посыл.

На множестве мозаик изображены мускулистые строители светлого будущего, космос и его исследования, борьба за мир и прочее.

Но, как оно часто бывает, настоящий художник не всегда буквально исполняет требования заказчика, даже такого строгого, как культурно-идеологический отдел – что и нашло отражение на части кишиневских мозаик.

Авангардные и непропорциональные фигуры спортсменов. Странные маски и узоры с явными аллюзиями на Пикассо. Сказочные и монструозные цветы и деревья. Журавли, стилизованные под "кислотные" галлюцинации. Группа музыкантов, похожая одновременно на молдавский сельский коллектив и на The Beatles. Таинственные существа, смахивающие на инопланетные треножники из "Войны миров" Уэльса. Это только часть того, что при внимательном рассмотрении можно обнаружить на кишиневских мозаиках.

© Sputnik / Сергей Цуркану Панно в подземно переходе.

По самым скромным подсчетам в столице их почти 50. Из них не больше десятка входит в Реестр памятников Молдовы национального и местного значения. Остальные могут быть закрашены, демонтированы или уничтожены в любой момент.

Наверное, самая известная кишиневская мозаика – на фасаде Дворца культуры профсоюзов на Рышкановке. Когда здание сносили, общественники стали бить в набат, призывая сохранить декор.

И пускай говорили, что скандал излишне раздут, что кто-то делал это, как говорится, для самопиара – цель была благой и ее достигли, - Муниципальный совет Кишинева решил перенести эту мозаику в центр.

На мой взгляд было бы неплохо собрать в этом же месте все те мозаичные картины, которые не нужны новым хозяевам старых зданий. Устроить музей кишиневской мозаики. Почему бы и нет?

И не стоит забывать, что авторами кишиневских мозаик были выдающиеся молдавские художники - Михаил Буря, Павел Обух, Филимон Хэмурару, Аурел Давид, Александр Кузьмин.

Кстати именно Аурел Давид создал помимо знаменитого образа Эминеску-дерева, мозаику на здании Молодежного центра имени Ю.Гагарина. Здание разрушается и доживает последние дни. Вместе с картиной известнейшего художника. Эту мозаику нужно спасать в первую очередь.

Уничтожать труд художника – последнее дело. Тем более, что создание мозаики – труд титанический.

Сейчас есть прекрасная возможность продолжить в Кишиневе художественные традиции прошлого – время идеологического подхода к искусству вроде как миновало, и творцы зависят теперь исключительно от собственных талантов и умения их монетизировать. Так что вполне возможно история кишиневской мозаики совсем еще не закончена. А пока полюбуйтесь фотографиями.

Эту работу можно видеть в Долине Роз. © Photo : OldChisinau.com

Панно на Доме писателей. © Photo : OldChisinau.com

Мозаика на Рышкановке. © Photo : OldChisinau.com 1 / 3 © Photo : OldChisinau.com Эту работу можно видеть в Долине Роз.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova