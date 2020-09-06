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Автомобиль.

За сутки полиция остановила на дорогах Молдовы 24 пьяных водителя

© CC0 / Pixabay / Skitterphoto
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200906/31569950/za-sutki-politsiya-ostanovila-na-dorogakh-moldovy-24-pyanykh-voditelya.html

Число нетрезвых людей за рулем в нашей стране зашкаливает — в сочетании с низкой культурой вождения это приводит к трагическим происшествиям.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. За последние сутки офицеры Национального инспектората общественной безопасности обнаружили на дорогах страны 24 нетрезвых водителя.

Большинство нарушителей находились в состоянии сильного опьянения, подчеркивают правоохранители.

ДТП в Новых Аненах
© Photo : Inspectoratul de Poliție Anenii Noi
Пьяный за рулем: после смертельного ДТП водитель получил три года тюрьмы
В конце августа авария со смертельным исходом произошла в Рышканском районе, погиб 17-летний молодой человек. Тесты показали, что 22-летний водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

А днем позже в Ниспоренском районе две 18-летние девушки попали в больницу после того, как машина, в которой они находились, съехала с проезжей части и опрокинулась в канаву на обочине дороги. За рулем автомобиля находился 22-летний молодой человек без водительских прав. Тест показал наличие 0,37 миллиграмма на литр алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

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Теги:
пьяный за рулем


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