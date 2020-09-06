За сутки полиция остановила на дорогах Молдовы 24 пьяных водителя

В конце августа авария со смертельным исходом произошла в Рышканском районе, погиб 17-летний молодой человек. Тесты показали, что 22-летний водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
А днем позже в Ниспоренском районе две 18-летние девушки попали в больницу после того, как машина, в которой они находились, съехала с проезжей части и опрокинулась в канаву на обочине дороги. За рулем автомобиля находился 22-летний молодой человек без водительских прав. Тест показал наличие 0,37 миллиграмма на литр алкоголя в выдыхаемом им воздухе.