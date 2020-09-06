19:07 06 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.60
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Врачи в больнице.

Минздрав: в Молдове подтверждены 324 новых случая COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1858)
212 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200906/31570691/minzdrav-v-moldove-podtverzhdeny-324-novykh-sluchaya-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 39 797.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. В Молдове за сутки лабораторным путем подтверждены 324 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом в воскресенье сообщило Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

© Sputnik / AFK Sistema
Привиться или переболеть: эксперт о преимуществах вакцины от COVID-19

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 39 797, из них активных на настоящий момент — 10 551.

За минувшие сутки проведены 1145 тестов, из них первичных - 1038.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 22 медработников: 4 врачей, 17 медсестер и одного сотрудника из вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 569 пациентов (из них 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 384 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 28 183 человека.

Впервые за долгое время не зафиксировано ни одного летального исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1063.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали и теперь он действует до 15 сентября.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1858)

По теме

Часы работы детсадов в Кишиневе увеличат: когда это произойдет
Посольство пояснило, в каких случаях граждан Молдовы могут впустить в ФРГ
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина в креативной маске во время протеста в Боготе, Колумбия.
Маски или шоу? Как превратить досадную необходимость в способ самовыражения
Заброшенный маяк на Сахалине зажгли впервые за 14 лет.
Бездействовавший маяк на Сахалине вновь засветился
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться