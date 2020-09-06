Минздрав: в Молдове подтверждены 324 новых случая COVID-19

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. В Молдове за сутки лабораторным путем подтверждены 324 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом в воскресенье сообщило Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 39 797, из них активных на настоящий момент — 10 551.

За минувшие сутки проведены 1145 тестов, из них первичных - 1038.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 22 медработников: 4 врачей, 17 медсестер и одного сотрудника из вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 569 пациентов (из них 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 384 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 28 183 человека.

Впервые за долгое время не зафиксировано ни одного летального исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1063.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали и теперь он действует до 15 сентября.

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