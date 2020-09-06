Игорь Додон открыл дорожную развязку на въезде в село Оксентя

Во время строительства было отремонтировано асфальтовое покрытие, установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон участвовал в церемонии открытия кольцевой дорожной развязки и в освящении креста у въезда в село Оксентя Дубоссарского района.

"Оба объекта построены при моей поддержке и при участии некоторых местных жителей", - написал глава государства в Facebook.

Во время строительства было отремонтировано асфальтовое покрытие, установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.

"Твердо убежден, что эти объекты придадут населенному пункту красивый вид и прибавят значимости", - отметил Игорь Додон.

В мероприятии также принял участие председатель Дубоссарского района Григорий Филиппов, примар села Оксентя Валериу Русу, главы соседних населенных пунктов и депутаты местных советов.

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