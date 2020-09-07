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Ион Кику

Ион Кику рассказал о программе продовольственной безопасности на 2021 год

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200907/31574823/chicu-kabmin-gotovit-programmu-prodovolstvennoy-bezopasnosti-na-2021-god.html

Правительство Молдовы озабочено отсутствием осадков в стране, и уже сейчас готовится к возможным проблемам в следующем году.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Правительство разрабатывает специальную программу для обеспечения продовольственной безопасности Молдовы в 2021 году. Об этом заявил премьер-министр страны Ион Кику после еженедельного заседания с руководством страны. 

По его словам, правительство по-прежнему заботит ситуация в сельском хозяйстве, а именно отсутствие осадков. Кику отметил, что урожай этого года уже пострадал от засухи, а отсутствие осадков сейчас означает серьезные проблемы для следующего года.

"В конце сентября аграрии должны засеивать пшеницу на следующий год. Но в связи с тем, что нет осадков столько месяцев и обработка полей идет тяжело, правительство разрабатывает специальную программу, чтобы обеспечить продовольственную безопасность Молдовы в 2021 году, - заявил глава кабмина. 

Он отметил, что некоторые меры могут начать вводить уже этой осенью.

Урожай в этом году

Ранее президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что урожай этого года составил 440 тысяч тонн пшеницы. В прошлом году собрали порядка миллиона тонн.

Засуха в Молдове, август 2020 года.
© Sputnik / Ciobanu Victor
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"Для внутренних нужд страны необходимо 360 тысяч тонн пшеницы. Продовольственная безопасность государства с учетом тяжелой ситуации в этом году обеспечена полностью", - подчеркнул Додон.

По его словам, в Госрезерве на данный момент есть дополнительно 51 тысяча тонн пшеницы из урожая предыдущих лет. Сложная ситуация и по второй группе - кукурузе и подсолнечнику. Ежегодно в Молдове собирают порядка двух миллионов тонн кукурузы. Для внутренних нужд страны нужно 700 тысяч тонн. В этом году урожай кукурузы чуть более миллиона тонн.

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