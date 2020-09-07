Кусачие и доступные: точный обзор цен на фрукты и овощи на рынках Кишинева

Вторая семидневка сентября встречает жителей столицы разнящимися ценами на плодоовощную продукцию: кое-что люди могут купить недорого, а что-то влетит в копеечку.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Новая неделя встречает жителей столицы контрастом цен на рынках. И если овощи стоят сравнительно недорого, то на покупку некоторых фруктов придется раскошелиться.

Килограмм сладкого перца на сельскохозяйственных рынках города, к примеру, продается по 8-10 леев, в то время, как помидоры, выращенные на полях страны, реализуют по 7-8 леев. Тепличные томаты практически вдвое дороже - 14-15 леев.

По сравнению с прошлой неделей, на 15% подорожал выращенный в республике картофель: его продают по 6-7 леев; зелень - петрушку и укроп - кишиневцы могут купить по 3-4 лея за большой пучок. Зеленый лук аграрии продают в розницу по 7-8 леев за большой пучок.

Тем, кто любит блюда поострее, придется раскошелиться, поскольку килограмм острого перца на рынках столицы стоит около 25 леев за килограмм.

Дороже всего на кишиневских рынках гогошары - от 30 леев и выше за килограмм, так что для большинства семей их заготовка на зиму станет непозволительной роскошью. Также кусается цена на килограмм цветной капусты - этот овощ любители диетических блюд смогут купить от 23 леев и выше.

Початки кукурузы, которые многие кишиневцы любят употреблять в отварном виде, стоят от 3-5 леев за штуку - в зависимости от размеров и сахаристости.

Любители бобовых также должны быть готовыми выложить "круглую" сумму: килограмм чечевицы продают по 25 леев за кило, нагута и фасоли - по 20 леев.

Между тем, наиболее доступными фруктами для кишиневцев продолжают оставаться яблоки. На столичных рынках их продают по 12 леев за килограмм (сорт "Семиренко") и по 10 леев (за сорт "Айдаред").

Персики за неделю выросли в цене - их продают уже по 14-15 леев, а дыни реализуют по 8 леев за килограмм.

Немного дороже стал и виноград столового сорта "Мускат", который продается по 15-16 леев. Наиболее высокими продолжают оставаться цены на ягоды: малину (55 леев), клубнику (45 леев), черноплодную рябину (30 леев), ежевику (35 леев за 250-300 граммов).

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