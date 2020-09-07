Как избежать "пробок" в Кишиневе - "рецепт" от властей и экспертов

В начале сентября, после того, как в столицу вернулись все жители, бывшие в отпусках, студенты и учащиеся, в городе вновь наблюдаются значительные автомобильные заторы: корреспондент Sputnik Молдова разбирался, как решить эту наболевшую проблему.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Многие кишиневцы по утрам и вечерам нервничают: причиной тому - автомобильные заторы, которые образуются в часы пик на целом ряде перекрестов столицы - у Табачной фабрики и Северного вокзала, по улицам Вадул-луй-Водэ, Измаильской, по проспекту Штефана чел Маре, у Центральной типографии, на кругу, соединяющем Московский проспект с улицами Киевская и Алеку Руссо, на многих других важнейших транспортных артериях города.

Для того, чтобы окончательно решить проблемы автомобильных заторов, регулярно формирующихся в Кишиневе, местные власти предлагают полностью пересмотреть систему движения транспорта по городу.

В частности, одним из выходов из положения может стать строительство парковок на въездах в столицу, чтобы иногородние автомобилисты оставляли свои средства передвижения у границ Кишинева и далее передвигались бы на общественном транспорте. Об этом в прямом эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил вице-примар муниципия Виктор Киронда.

"Сейчас большие средства мы намерены вкладывать в развитие общественного транспорта, создание пешеходной инфраструктуры, ремонт тротуаров и создание велосипедных дорожек", - рассказал Киронда. © Sputnik / Miroslav Rotari Страшная авария на Чеканах: образовалась километровая пробка

Совсем скоро, по словам муниципального чиновника, в Кишиневе начнут курсировать 100 новых автобусов и до 30 троллейбусов, такие меры в перспективе позволят избавить главный город страны от маршрутных такси.

Еще одним выходом из положения собеседник назвал строительство объездной дороги вокруг Кишинева, именно такой способ позволит избежать проникновения в столицу большегрузных машин, а также обеспечить доступ всем автомобилистам для попадания из сектора в сектор.

"Примэрия муниципия сейчас не в силе самостоятельно осилить финансово такой проект. Таким образом, мы рассчитываем, что средства на такой амбициозный проект будут выделены из республиканского бюджета. Также возможно привлечение зарубежных средств, займов для строительства такой дороги", - отметил собеседник.

Те же проблемы касаются и большинства мостов в городе, построенных в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого столетия и ни разу не подвергавшихся капитальному ремонту. Сейчас у примэрии просто не хватает средств на ремонт этих мостов, соединяющих дороги Кишинева, разработан лишь проект по реконструкции одного из них, расположенного по улице Михай Витязул. © Sputnik / Miroslav Rotari Пробки приводят к авариям: еще одно ДТП произошло на Каля Басарабией - фото

В свою очередь, доктор архитектуры, муниципальный советник Валерий Лупашку считает, что экспертиза столичных мостов должна проводиться ежегодно, а за их состояние - быть ответственна специализированная структура.

По его словам, в удручающем состоянии находятся не только мосты, но и прилегающие к ним тротуары.

"Их надо обязательно приводить не только в эстетический, но и, прежде всего, в конструктивный вид, чтобы они соответствовали нормам и правилам. Для самих мостов требуется ежегодная экспертиза. Они должны быть полностью под надзором", - сказал Лупашку.

Специалист обратил внимание на наличие грунтовых и надземных вод, которые также оказывают влияние на железобетонные детали мостов.

"Металл как таковой, что находится в сердце конструкции, он и изнашивается, и разрушается, и ржавчина его съедает. То есть эти вещи надо отслеживать. А то, что мосты уже многие годы находятся в таком удручающем состоянии, - это просто вопиющие факты, которые надо устранять в срочном порядке", - отметил собеседник.

В условиях, когда проблемы расширения магистралей и строительства многоуровневых развязок в центре столицы не решены, владельцам частных авто не остается ничего другого, как прибегать к оригинальным методам передвижения, используемым, в частности, в европейских столицах. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару.

"К примеру, столица Голландии — Амстердам по численности населения, как Кишинев, - 750-800 тысяч. И из них 650 тысяч имеют велосипеды", — сказал эксперт.

Напомним, что автолюбители в столице в среднем проводят в "пробках" в центре Кишинева и на наиболее оживленных участках движения молдавской столицы от 15 до 25 минут в день.

Ситуация усложняется с выпадением снега в холодное время года. Соответственно, увеличивается и время простаивания авто в заторах. В этом случае автолюбители говорят уже о 30-45 минутах ежедневного стояния в "пробках".

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