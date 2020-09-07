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Жизнь в режиме COVID-19: в Приднестровье приостановил работу ряд объектов

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1859)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200907/31576544/v-pridnestrove-priostanavlivayut-rabotu-ryada-obektov.html

Под жесткие карантинные меры в регионе попали детсады, различные ведомственные службы, отдельные подразделения частных предприятий.

ТИРАСПОЛЬ, 7 сен – Sputnik. В Приднестровье приостановлена деятельность нескольких объектов. Решение об этом было принято Оперативным штабом в связи с выявленными неединичными фактами заболевания COVID-19.

"Так, временно закрыт участок швейной линии и лаборатория фабрики "Тиротекс", в тираспольском подразделении Единые распределительные электросети ("ЕРЭС") – механический цех и электромонтажный участок", - отметили в штабе.

Шкаф с игрушками в детском саду.
© Sputnik / Варвара Гертье
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В Бендерах не работает стоматологическая поликлиника, Управление народного образования, Служба благоустройства и озеленения города, состоящие при местной администрации.

На карантине также находится одна группа детского сада № 54 в Тирасполе и одна группа 24-го детского сада в Бендерах.

"Все школы приступили к учебному процессу. Четыре класса отправлены на карантин в связи с выявленными носителями инфекции: учеба для них организована в дистанционном режиме", - пояснили в штабе.

Принимают воспитанников 180 детских садов. Еще 10 откроются к 15 сентября. Ясельные группы по-прежнему не функционируют.

Военнослужащим временно предписано не покидать воинские части. Речь идет об увольнениях на выходные. Ограничение снимут, когда уровень заболеваемости не будет превышать 10 новых случаев в сутки. Еще один запрет связан с посещениями родственниками граждан, находящихся в местах лишения свободы: свидания до особого решения штаба разрешаться не будут.

Всего за время пандемии в Приднестровье было подтверждено 2485 случая коронавируса нового типа. По состоянию на 7 сентября COVID-19 победили 1655 приднестровцев, 66 умерли. В карантинных госпиталях региона находятся 610 пациентов с подтвержденным инфицированием, еще 114 человек ожидают результатов теста ПЦР. В условиях самоизоляции пребывают 1674 человека.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1859)

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Теги:
детсады, Приднестровье


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