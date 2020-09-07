Помощь к школе от властей столицы: она составит по 700 леев на ученика

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Материальную помощь в размере 700 леев к началу учебного года получат примерно 8 тысяч кишиневских детей. Информацию представила примэрия (мэрия) столицы.
Поддержку от муниципалитета на первом этапе уже получили 6777 школьников из социально уязвимых семей.
Примэрия сообщает, что средства на предоставление детям помощи к школе выделены из городского бюджета решением Муниципального совета.
Новый учебный год в Молдове стартовал 1 сентября, из 1252 школ физически не открылись только 19, из них 11 находятся в карантине. До 15 сентября в стране действует режим ЧП в области здравоохранения в связи с пандемией коронавируса.
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