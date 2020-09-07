Помощь к школе от властей столицы: она составит по 700 леев на ученика

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Материальную помощь в размере 700 леев к началу учебного года получат примерно 8 тысяч кишиневских детей. Информацию представила примэрия (мэрия) столицы.

Поддержку от муниципалитета на первом этапе уже получили 6777 школьников из социально уязвимых семей.

После 15 октября такие же суммы выделят на на каждого из 1223 учеников, которые впервые пошли в I и V классы. Ответственные лица должны будут подготовить соответствующие списки.

Примэрия сообщает, что средства на предоставление детям помощи к школе выделены из городского бюджета решением Муниципального совета.

Новый учебный год в Молдове стартовал 1 сентября, из 1252 школ физически не открылись только 19, из них 11 находятся в карантине. До 15 сентября в стране действует режим ЧП в области здравоохранения в связи с пандемией коронавируса.

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