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Школа.

Помощь к школе от властей столицы: она составит по 700 леев на ученика

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200907/31579744/pomosch-k-shkole-vlasti-stolitsy-vydadut-detyam-po-700-leev.html

Средства на предоставление единовременного пособия выделены из городского бюджета решением Муниципального совета.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Материальную помощь в размере 700 леев к началу учебного года получат примерно 8 тысяч кишиневских детей. Информацию представила примэрия (мэрия) столицы.

Поддержку от муниципалитета на первом этапе уже получили 6777 школьников из социально уязвимых семей.

В школе, иллюстративное фото.
© Sputnik / Владимир Астапкович
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После 15 октября такие же суммы выделят на на каждого из 1223 учеников, которые впервые пошли в I и V классы. Ответственные лица должны будут подготовить соответствующие списки. 

Примэрия сообщает, что средства на предоставление детям помощи к школе выделены из городского бюджета решением Муниципального совета.

Новый учебный год в Молдове стартовал 1 сентября, из 1252 школ физически не открылись только 19, из них 11 находятся в карантине. До 15 сентября в стране действует режим ЧП в области здравоохранения в связи с пандемией коронавируса.

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