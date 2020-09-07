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Саперы национальной армии Молдовы.

Ни дня без вызова: отчет молдавских саперов

© Photo : army.md
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200907/31580730/ni-dnya-bez-missii-otchet-moldavskikh-saperov.html

В августе саперы Национальной армии совершили более 30 выездов на разминирование взрывоопасных предметов.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. В общей сложности 32 операции по разминированию выполнили в августе саперы Национальной армии, обезвредив 68 различных взрывоопасных предметов.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, лидером по количеству найденных и ликвидированных боеприпасов за последний месяц лета стал курортный город Вадул-луй-Водэ. В местном парке недалеко от Днестра были найдены 29 артиллерийских снарядов разного калибра, сохранившихся со времен Второй мировой войны.

Миссию по разминированию провели саперы батальона "Кодру". Они вывезли боеприпасы в учебный центр части и уничтожили в максимально безопасных условиях. 

С января по август молдавские саперы обезвредили на всей территории страны 1 832 взрывоопасных предмета.

Больше всего "начинены" старыми боеприпасами в нашей стране населенные пункты Штефан-Водского, Каушанского, Яловенского, Оргеевского и Новоаненского районов.

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