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Врач в больнице.

Минздрав: в Молдове подтверждены 258 новых случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200907/31580853/minzdrav-v-moldove-podtverzhdeny-258-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 40 тысяч.

КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. В Молдове за сутки лабораторным путем подтверждены 258 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом в понедельник сообщило Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

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Общее число случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 40 055.

За минувшие сутки проведены 1368 тестов, из них первичных - 1251 .

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 11 медработников: 5 врачей, 5 медсестер и одного сотрудника из вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 580 пациентов (из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 395 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 28 578 человек.

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции скончались 11 пациентов. Общее число летальных исходов - 1074.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали и теперь он действует до 15 сентября.

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Теги:
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