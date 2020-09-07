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Донор крови.

В больницы Молдовы направлено 1809 доз плазмы переболевших коронавирусом

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200907/31581184/v-bolnitsy-moldovy-napravleno-1809-doz-plazmy-perebolevshikh-koronavirusom.html

Национальный центр переливания крови призывает мужчин, переболевших COVID-19, стать донором для лечения тяжелобольных.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Медицинские учреждения страны в апреле-сентябре получили 1809 доз плазмы, которая использовалась для лечения пациентов с COVID-19 в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил Национальный центр переливания крови.

Измерение артериального давления.
© Sputnik / Владимир Трефилов
В Молдове сотни излечившихся от COVID-19 стали донорами плазмы крови

Более 600 доз было выделено Республиканской клинической больнице, куда госпитализировано большинство больных в тяжелом состоянии. Еще 88 доз плазмы были направлены в Институт скорой помощи, 282 - в больницу "Георге Палади", 135 - в муниципальную больницу "Архангел Михаил", 25 доз - в больницу "Святая Троица", 259 доз - в больницу при госканцелярии, 25 - в клиническую больницу Минздрава, 1 - в больницу МВД, 164 - в Бельцкую клиническую больницу, 8 - в больницу Тирасполя и 172 дозы - в районные больницы.

Плазма выздоравевших содержит антитела против вируса SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19. Центр переливания крови призвал всех людей, прошедших лечение от COVID-19, проявить солидарность с пациентами в тяжелом состоянии, которые борются с этой инфекцией, и сдать плазму.

Процедура может проводиться через две недели после выписки для мужчин, вылечившихся от COVID-19, в возрасте от 18 до 60 лет, не страдающих хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и легочными, заболеваниями печени и почек.

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Теги:
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