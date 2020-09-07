Если есть подозрение на COVID-19: что нужно знать приднестровцам

В Оперштабе рассказали, кто подлежит обязательной госпитализации при проявлении симптомов заражения COVID-19, а кто может оставаться в домашних условиях.

ТИРАСПОЛЬ, 7 сен – Sputnik. В Приднестровье ПЦР-тестирование в домашних условиях прошли свыше 60 человек. Сейчас они находятся на карантине и ждут результата.

"Минздравом совместно с МВД 4 сентября был установлен порядок проведения обследования людей с подозрением на коронавирус, которые не нуждаются в срочной госпитализации", - отметили в Оперативном штабе.

Согласно инструкции, центры скорой медицинской помощи по приезду бригад с вызовов направляют информацию о пациентах с симптомами COVID-19 в лечебные учреждения. В свою очередь, медработники приезжают по адресу и делают забор биоматериала для ПЦР-анализа. До получения результата люди должны соблюдать режим самоизоляции. За этим следят сотрудники правоохранительных органов и санэпидемстанции.

В случае положительного теста граждан госпитализируют в территориальный инфекционный госпиталь. Если результат отрицательный, то карантин отменяется.

Обязательной госпитализации в инфекционные госпитали при первых же признаках заболевания COVID-19 подлежат граждане старше 65 лет, дети до 7 лет, беременные, люди, страдающие сопутствующими заболеваниями, пациенты в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

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