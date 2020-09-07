00:12 08 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.67
  • USD16.60
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Сотрудник клиники упаковывает биоматериал.

Если есть подозрение на COVID-19: что нужно знать приднестровцам

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1861)
81 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200907/31581963/esli-est-podozrenie-na-covid-19-chto-nuzhno-znat-pridnestrovtsam.html

В Оперштабе рассказали, кто подлежит обязательной госпитализации при проявлении симптомов заражения COVID-19, а кто может оставаться в домашних условиях.

ТИРАСПОЛЬ, 7 сен – Sputnik. В Приднестровье ПЦР-тестирование в домашних условиях прошли свыше 60 человек. Сейчас они находятся на карантине и ждут результата.

"Минздравом совместно с МВД 4 сентября был установлен порядок проведения обследования людей с подозрением на коронавирус, которые не нуждаются в срочной госпитализации", - отметили в Оперативном штабе.

Согласно инструкции, центры скорой медицинской помощи по приезду бригад с вызовов направляют информацию о пациентах с симптомами COVID-19 в лечебные учреждения. В свою очередь, медработники приезжают по адресу и делают забор биоматериала для ПЦР-анализа. До получения результата люди должны соблюдать режим самоизоляции. За этим следят сотрудники правоохранительных органов и санэпидемстанции.

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Sputnik / Владимир Песня
Биологи рассказали, когда Россия сможет справиться с COVID-19

В случае положительного теста граждан госпитализируют в территориальный инфекционный госпиталь. Если результат отрицательный, то карантин отменяется.

Обязательной госпитализации в инфекционные госпитали при первых же признаках заболевания COVID-19 подлежат граждане старше 65 лет, дети до 7 лет, беременные, люди, страдающие сопутствующими заболеваниями, пациенты в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1861)

По теме

Жизнь в режиме COVID-19: в Приднестровье приостановил работу ряд объектов
Критикам российской вакцины от коронавируса пора поискать бревно в глазу
Теги:
симптомы, подозрение, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина в креативной маске во время протеста в Боготе, Колумбия.
Маски или шоу? Как превратить досадную необходимость в способ самовыражения
В Приднестровье собирают урожай фруктов - тех, что удалось сохранить в непогоду.
В Приднестровье собирают урожай фруктов - тех, что удалось сохранить в непогоду
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться