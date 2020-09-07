В селе Чобручи восстановили Мемориал Славы: что нового узнали во время ремонта

В Приднестровье состоялось открытие еще одного памятника воинской доблести, восстановленного в год 75-летия Победы. Торжество должны были приурочить к 9 мая, но из-за пандемии его перенесли на сентябрь.

ТИРАСПОЛЬ, 7 сен – Sputnik. В селе Чобручи Слободзейского района после реконструкции открыли Мемориал славы. Памятнику больше 60 лет. Капитально отремонтировали его впервые: восстановили фундамент и стены, которые уже начали разрушаться, заменили гранитные плиты.

"Мы хотели сделать ремонт, но, когда начали проводить работы, выяснилось, что Мемориалу необходима реконструкция. Получился очень масштабный проект", - отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам регионального парламента Олег Василатий.

Реконструкция была профинансирована за счет госпрограммы поддержки памятников, и в ходе нее сохранена полностью вся композиция и авторская идея, которая была заложена в этом сооружении.

На Мемориале Славы в Чобручах захоронены солдаты и офицеры Красной Армии, которые освобождали село от немецко-фашистских захватчиков. На гранитных плитах высечены и имена односельчан, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. После реконструкции фамилий стало больше.

"В процессе подготовки к открытию Мемориала выяснили и число односельчан, которые пали на фронтах Великой Отечественной войны. В год 75-летия Победы мы пополняем список, узнаем новые имена, которые увековечиваем", – отметил Василатий.

На торжественном открытии Мемориала Славы после реконструкции было много молодежи. Ученики одной из школ Чобручей организовали у Вечного огня вахту Памяти.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova