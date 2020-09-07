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Письма с фронта.

В селе Чобручи восстановили Мемориал Славы: что нового узнали во время ремонта

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (458)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200907/31582291/v-sele-chobruchi-vosstanovili-memorial-slavy-chto-novogo-otkryli-vo-vremya-remonta.html

В Приднестровье состоялось открытие еще одного памятника воинской доблести, восстановленного в год 75-летия Победы. Торжество должны были приурочить к 9 мая, но из-за пандемии его перенесли на сентябрь.

ТИРАСПОЛЬ, 7 сен – Sputnik. В селе Чобручи Слободзейского района после реконструкции открыли Мемориал славы. Памятнику больше 60 лет. Капитально отремонтировали его впервые: восстановили фундамент и стены, которые уже начали разрушаться, заменили гранитные плиты.

"Мы хотели сделать ремонт, но, когда начали проводить работы, выяснилось, что Мемориалу необходима реконструкция. Получился очень масштабный проект", - отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам регионального парламента Олег Василатий.

Реконструкция была профинансирована за счет госпрограммы поддержки памятников, и в ходе нее сохранена полностью вся композиция и авторская идея, которая была заложена в этом сооружении.

Вечный огонь мемориального комплекса Цицернакаберд
© Sputnik / Aram Nersesyan
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На Мемориале Славы в Чобручах захоронены солдаты и офицеры Красной Армии, которые освобождали село от немецко-фашистских захватчиков. На гранитных плитах высечены и имена односельчан, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. После реконструкции фамилий стало больше.

"В процессе подготовки к открытию Мемориала выяснили и число односельчан, которые пали на фронтах Великой Отечественной войны. В год 75-летия Победы мы пополняем список, узнаем новые имена, которые увековечиваем", – отметил Василатий.

На торжественном открытии Мемориала Славы после реконструкции было много молодежи. Ученики одной из школ Чобручей организовали у Вечного огня вахту Памяти.

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Тема:
Наследники великой Победы (458)

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Теги:
Мемориал Славы, Приднестровье


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