Месяц контроля: налоговая объявила о грядущих проверках

Государственная налоговая служба Молдовы объявила, что в сентябре будет оперативно проверять, в частности, выдачу фискальных чеков.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Оперативные проверки работы предприятий различных сфер деятельности проведет в ближайшие дни Государственная налоговая служба (ГНС).

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Как сообщается, основанием для проведения контроля послужат поступившие ведомству петиции, уведомления и жалобы. Кроме того, будет использована информация СМИ. Проверка охватит следующие виды деятельности:

розничная торговля продовольственными товарами / оптовая и розничная торговля, осуществляемая аптеками и фармацевтическими складами с проверкой правильности формирования маркетинговых цен (в соответствии с положениями Постановления правительства № 774 от 28.06.2016 г. о продажных ценах социально значимых товаров);

оптовая торговля продуктами питания;

оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в том числе на такси;

оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, сопутствующие услуги.

ГНС также напоминает налогоплательщикам об обязательном использовании контрольно-кассового оборудования при расчетах наличными.

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