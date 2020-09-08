Учеба в условиях COVID-19: что ждет школьников и воспитанников детсадов

КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Возобновившие работу образовательные учреждения, выбранные ими модели обучения, график работы детских садов, питание для учащихся начальных классов и денежная помощь школьникам, - примар Кишинева Ион Чебан рассказал, как учебные заведения начали свою работу.

"С начала учебного года прошла неделя, мы все адаптируемся к новым условиям в учебных заведениях столицы, обусловленным эпидемиологической ситуацией", - считает градоначальник.

По его словам, в настоящее время в Кишиневе работают 148 учебных заведений. При этом 94 школы выбрали седьмую модель обучения - комбинация двух или трех моделей.

"Со вчерашнего дня в учреждениях начального и среднего образования ученикам I-IV классов предоставляется питание навынос. Позднее будет осуществлен возврат к обычному способу питания", - пояснил примар.

Говоря о работе детских садов, то, как пояснил Чебан, на прошлой неделе возобновили работу 511 групп, а 242 группы работали дистанционно.

"С понедельника детские сады работают по новой, более обширной программе - с 07.30 до 17.30, и принимаются дети в возрасте от 4 до 6,5 лет. При необходимости количество групп будет увеличено. Также появятся учреждения дошкольного образования, которые будут принимать детей с периодичностью день через день, неделя через неделю либо две через две, - это обусловлено ограниченными помещениями групп и большим числом малышей", - подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что восемь тысяч столичных детей из социально уязвимых семей получат единовременную материальную помощь в размере 700 леев к началу нового учебного года.

"На первом этапе 6777 школьников уже получили помощь от муниципалитета. В то же время, согласно спискам, которые предстоит составить, после 15 октября материальную помощь получат 1223 новых ученика I и V классов. Средства были выделены из муниципального бюджета решением муниципального совета Кишинева для эффективной организации процесса предоставления единовременной материальной помощи для подготовки детей к новому учебному году", - пояснил Чебан.

С 11 марта в Молдове были приостановлены занятия в образовательных учреждениях. Затем власти приняли решение перевести обучение в онлайн-формат. Учебные заведения в то же время оставались закрытыми в период действия чрезвычайного положения, затем эту меру сохранили и дальше, когда ЧП ввели в области здравоохранения.

Лишь в конце лета власти приняли решение, что образовательный процесс в учебных заведениях возобновится с 1 сентября. Каждое образовательное учреждение должно было самостоятельно выбрать модель, по которой деятельность будет возобновлена. При этом, обязательно, чтобы все соблюдали правила противоэпидемической безопасности.

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С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.

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