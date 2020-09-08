"Фуртунэ должен уйти": реакция общественности на скандальное заявление чиновника

В Молдове разгорелся скандал, в центре которого оказался руководитель Национального агентства общественного здоровья. В молднете отреагировали на слова госслужащего резко: за подобное он должен подать в отставку.

КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Заявление главы Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ о том, что "COVID-19 забрал жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих", неправильно по политическим, ни по человеческим, ни по медицинским меркам. Об этом заявила в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук.

"Это не только не этично, но и неправильно. Потому что жизнь бесценна. Никто не имеет права принимать решение, кому жить, а кому умирать. Никакая должность не дает право человеку так говорить. То, что за шесть месяцев наука накопила какую-то информацию о том, какие категории больных наиболее подвержены вирусу и больше подвержены риску, не значит, что мы имеем право говорить такое и допускать то, что сказал это госслужащий", - отметила Токарчук.

Она обратила внимание, что есть много людей в преклонном возрасте, у которых в анамнезе сразу несколько тяжелых заболевания, но при этом им удалось победить недуг. "Говорить, что они обуза для нас, и ничего страшного, если их заберет COVID-19, это неправильно", - подчеркнула Токарчук.

К настоящему моменту в Молдове коронавирус нового типа подтвердился у свыше 40 тысяч человек. Выздоровевших насчитывается порядка 29 тысяч, а скончавшихся ль осложнений на фоне COVID-19 – более тысячи. Из общего числа летальных исходов – порядка 30 приходится на сотрудников медицинской системы.

Скандальное заявление

В эфире одного из частных телеканалов Николай Фуртунэ сделал заявление, вызывавшее широкий резонанс в обществе.

"Не хочу, чтобы меня осуждали, или показаться циничным, но во всем мире COVID-19 забрал жизни тех, кто итак был бременем для самих себя и окружающих. Люди, которые мучились на последних стадиях рака, запущенной стадии сахарного диабета, от патологий сердечно-сосудистых заболеваний. Это произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, и в Молдове", - сказал Фуртунэ.

Должен ли Фуртунэ подать в отставку?

Экс-глава Минздрава Алла Немеренко написала на своей странице в Facebook раскритиковала заявление Фуртунэ, отметив, что после всего этого госслужащий должен подать в отставку.

"Если меня кто-то спросит, были ли приняты в течение моего министерского мандата решения, о которых я сожалею, и если есть, то признаю ли я их публично, то отвечу честно: я приняла два решения, о которых я жалею и которые признаю", - написала она в соцсетях.

По ее словам, "первое – это назначение господина Фуртунэ на пост исполняющего обязанности главы Национального агентства общественного здоровья". Она рассказала, что знала его как хорошего специалиста в своей области. Его утвердили руководителем Агентства в январе 2020 года по итогам проведенного конкурса.

"Сегодня понятно одно – Фуртунэ должен уйти. Не только за заявления, но и потому, что он очень плохо справился с ситуацией с пандемией в нашей стране. Не те 1074 человека с COVID-19, которые умерли, были обузой для их близких. А господин Фуртунэ - обуза для всех нас", - считает Немеренко.

Глава Демпартии Павел Филип написал в Facebook, что демократы требуют публичных извинений и отставки руководителя Национального агентства общественного здоровья. При этом он назвал заявление Фуртунэ скандальным и циничным.

© Photo : Facebook / Pavel Filip Заявление главы Демпартии Молдовы Павла Филипа в связи с заявлением Николая Фуртунэ

Демограф Валерий Саинсус также раскритиковал главу Национального агентства общественного здоровья.

"Не сужу, но это цинично, когда врач заявляет по телевизору, что жизнь – это обуза… Жизнь - это дар, независимо от уровня благосостояния, возраста или инвалидности. Вопрос, право на жизнь есть только у здоровых?", - отметил Саинсус.

По его мнению, исходя из слов Фуртунэ видна вся система с его отношением к человеку и здоровью. "Знаю, что, конечно, не все врачи такие", - сказал демограф.

© Photo : Facebook / Captură ecran / Sainsus Valeriu Комментарий демографа Валерия Саинсуса по ситуации с заявлением Николая Фуртунэ

Бывший вице-премьер Молдовы Александр Муравский также раскритиковал заявления Фуртунэ.

"Достойный наследник идей национал-социализма. Или просто дурак? Хотя какая теперь разница после сказанного", - написал Муравский в Facebook.

Минздрав пока не прокомментировал ситуацию с Николаем Фуртунэ.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали и теперь он действует до 15 сентября.

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