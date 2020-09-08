Медицинский чиновник принес извинения за свои высказывания

КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ принес извинения за свое заявление о том, что "COVID-19 забрал жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих". Об этом он заявил во вторник на брифинге.

Глава НАОЗ пояснил, что в слово "обуза" (povară) он вкладывал исключительно медицинский смысл, а не социальный. То есть, он имел в виду "нагрузку".

"Я не в первый раз использую этот термин в ситуации с инфекцией COVID-19. Но я хочу обратиться с извинениями и объяснениями. Еще раз прошу прощения у тех людей, которые в той или иной степени поняли как-то иначе это выражение, чем я имел в виду", - сказал Фуртунэ.

Чиновник обратил внимание, что всегда приносил соболезнования за время пандемии коронавируса тем, у кого родственники или близкие люди скончались от осложнений из-за COVID-19.

"Я живой человек и также переживаю, как все. На прошлой неделе и меня коснулся трагический случай - проводил в последний путь своего одногруппника, который скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Моя цель на этом брифинге - еще раз принести извинения. Еще раз отмечу - вкладывал в это слово исключительно медицинский смысл", - отметил госслужащий.

Ранее в эфире одного из частных телеканалов Николай Фуртунэ сделал заявление, вызывавшее широкий резонанс в обществе.

"Не хочу, чтобы меня осуждали, или показаться циничным, но во всем мире COVID-19 забрал жизни тех, кто итак был обузой для самих себя и окружающих. Люди, которые мучились на последних стадиях рака, запущенной стадии сахарного диабета, от патологий сердечно-сосудистых заболеваний. Это произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, и в Молдове", - сказал Фуртунэ.

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