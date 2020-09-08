Президент Молдовы требует отставки главы Агентства общественного здоровья

Игорь Додон считает, что в скандале с главой НАОЗ Николаем Фуртунэ одних публичных извинений недостаточно.

КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ должен подать в отставку.

"Выражаю сожаление и тревогу в связи с заявлениями директора НАОЗ Николая Фуртунэ. Публичных извинений недостаточно, когда одним заявлением морально затрагивается большое число людей. У меня нет претензий к работе господина Фуртунэ, знаю, что он много работал в этот очень сложный период пандемии, но его совершенно неадекватное заявление серьезно подрывает доверие к его дальнейшей деятельности", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По мнению главы государства, после такого заявления у Фуртунэ больше нет морального права занимать должность директора НАОЗ. Как считает президент, госслужащий должен уйти в отставку.

"Я также изложил свою позицию правительству и жду решения, соответствующего ожиданиям общественного мнения", - отметил Додон.

Ранее в эфире одного из частных телеканалов Николай Фуртунэ сделал заявление, вызывавшее широкий резонанс в обществе.

"Не хочу, чтобы меня осуждали, или показаться циничным, но во всем мире COVID-19 забрал жизни тех, кто и так был обузой для самих себя и окружающих. Люди, которые мучились на последних стадиях рака, запущенной стадии сахарного диабета, от патологий сердечно-сосудистых заболеваний. Это произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, и в Молдове", - сказал Фуртунэ.

Позже он публично принес извинения за сказанное.

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