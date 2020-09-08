Цынцарены уже не будут прежними: с чего начались изменения

Во время командировки в коммуну Цынцарены глава муниципия Кишинева провел инспекцию различных объектов, в частности узнал, как обстоят дела со строительством станции по очистке сточных вод.

КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. К началу декабря работы по обустройству станции по очистке сточных вод в коммуне Цынцаренах будут завершены. В этом заверили примара (мэра) муниципия Кишинева Иона Чебана в ходе его поездки в коммуну.

"В результате очистки фильтрата мы получим воду, которую можно будет использовать для сельскохозяйственных работ, в том числе для собственных нужд предприятия", - пояснил он.

Градоначальник столицы также проинспектировал ход работ по строительству открытых многофункциональных спортивных стадионов и детских площадок у въезда в Цынцарены. Это действия, предусмотренные дополнительным соглашением к договору с примэрией этого населенного пункта.

Чебан побывал на мусорном полигоне. По его словам, обязательства по транспортировке и хранению мусора выполняются в соответствии с технологическим процессом.

Он также обратил внимание на то, что необходимо укрепить плотину. Для этих целей в этом году рядом с ней будут посажены деревья и кустарники.

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