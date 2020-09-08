Ситуация на границе Молдовы: что изменилось за 24 часа

Больше всего граждан въезжает в республику через контрольно-пропускные пункты на границе с Румынией.

КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Пограничная полиция задокументировала за прошедшие сутки 21 случай нарушения анти-эпидемиологических норм при пересечении молдавской границы.

При этом за последние сутки рубеж пересекли 11 934 человек, из них 6 605 въехали в страну, сообщается на сайте ведомства.

Большинство из прибывших в страну въехали в Молдову через границу с Румынией — 4 167 человек. Еще 1 185 человек воспользовались пунктами пропуска на молдавско-украинском участке, 1 253 прибыли в Молдову через международный аэропорт Кишинева.

По данным пограничной полиции, за прошедшие сутки:

десять человек нарушили режим пропуска через госграницу;

два человека пытались воспользоваться фальшивыми документами при пересечении границы;

три человека превысили срок пребывания в Молдове;

Также сообщается, что 21 человек был привлечен к ответственности за нарушение мер по профилактике и предупреждению распространения инфекционных заболеваний.

По данным пограничников, ни у одного человека, пересекшего границу за последние сутки, признаков заболевания коронавирусом не было обнаружено.

"На отрытых пунктах пропуска процедуру скрининга прошли 11 934 человек, заполнены 5 526 эпидемиологических анкет. При пересечении границы ни у одного гражданина не было симптомов инфекции COVID-19 (температуры, кашля, насморка)", — отметили ведомстве.

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