Николае Фуртунэ подал в отставку

Премьер-министр Ион Кику вызвал Николая Фуртунэ на беседу, в ходе которой последний объявил о желании уйти в отставку.

КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Глава Национального агентства публичного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ подал в отставку. О своем решении он объявил во время встречи с премьер-министром Ионом Кику.

Госслужащий решил покинуть свою должность после своего скандального заявления о том, что о "COVID-19 забрал жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих".

Фуртунэ сообщил о состоянии дел в НАОЗ и начатых проектах, которые необходимо продолжить. Обсуждались также развитие эпидемиологической ситуации в стране, наличие оборудования и возможности медицинской системы в борьбе с пандемией.

"Премьер-министр высоко оценил профессионализм специалиста и поблагодарил его за его работу и усилия в качестве главы НАОЗ в чрезвычайно сложный период на национальном и глобальном уровнях", - говорится в сообщении правительства.

Ранее в эфире одного из частных телеканалов Николай Фуртунэ сделал заявление, вызывавшее широкий резонанс в обществе. "Не хочу, чтобы меня осуждали, или показаться циничным, но во всем мире COVID-19 забрал жизни тех, кто и так был обузой для самих себя и окружающих. Люди, которые мучились на последних стадиях рака, запущенной стадии сахарного диабета, от патологий сердечно-сосудистых заболеваний. Это произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, и в Молдове", - сказал Фуртунэ. Позже он публично принес извинения за сказанное. На слова чиновника отреагировали многие официальные лица страны, в том числе сам президент Игорь Додон. Он заявил, что Фуртунэ должен подать в отставку. "Выражаю сожаление и тревогу в связи с заявлениями директора НАОЗ Николая Фуртунэ. Публичных извинений недостаточно, когда одним заявлением морально затрагивается большое число людей. У меня нет претензий к работе господина Фуртунэ, знаю, что он много работал в этот очень сложный период пандемии, но его совершенно неадекватное заявление серьезно подрывает доверие к его дальнейшей деятельности", - написал Додон на своей странице в Facebook.

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