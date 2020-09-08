Глава молдавского Минздрава попросила прощения: о чем заявила Думбрэвяну

Министр здравоохранения прокомментировала скандальное заявление госслужащего, который накануне сказал, что "COVID-19 забрал жизни тех, кто и так был обузой для самих себя и окружающих".

КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Глава молдавского Минздрава Виорика Думбрэвяну осудила заявления подавшего в отставку с поста главы Национального агентства общественного здоровья Николая Фуртунэ, назвав их неадекватными. Министр попросила прощения у каждого, кто потерял родного человека из-за коронавируса нового типа.

"Осуждаю неадекватные заявления господина Фуртунэ, высказанные в рамках одной из телепрограмм, и которые затронули все общество", - написала Думбрэвяну на своей странице в Facebook.

По ее совам, вместе с Агентством общественного здоровья, министерством и в целом всей медицинской системой с самого начала пандемии в республике специалисты боролись за жизнь каждого гражданина и страдали из-за каждого летального исхода.

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"Прошу прощения у каждого человека, который потерял кого-то из близких по причине COVID-19, врачи делали все возможное чтобы спасти их жизни", - отметила Думбрэвяну.

Она выразила благодарность Фуртунэ "за проделанную работу в управлении эпидемиологической ситуации, профессионализм и преданность делу".

Ранее в эфире одного из частных телеканалов Николай Фуртунэ сделал заявление, вызывавшее широкий резонанс в обществе.

"Не хочу, чтобы меня осуждали, или показаться циничным, но во всем мире COVID-19 забрал жизни тех, кто и так был обузой для самих себя и окружающих. Люди, которые мучились на последних стадиях рака, запущенной стадии сахарного диабета, от патологий сердечно-сосудистых заболеваний. Это произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, и в Молдове", - сказал Фуртунэ.

Позже он публично принес извинения за сказанное. Однако президент Молдовы Игорь Додон заявил, что этого со стороны Фуртунэ недостаточно. Свою позицию он озвучил и правительству. После чего премьер Ион Кику вызвал Николая Фуртунэ на беседу, в ходе которой последний и объявил о своей отставке.

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