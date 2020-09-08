Молдова импортирует партию препарата для лечения от COVID-19

В республике решились на ввоз препарата, который используют в некоторых странах для лечения от коронавируса нового типа. Сроки доставки уже названы.

КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы впервые выдало разрешение на импорт медикамента "Ремдесивир"(Remdesivir), получившего авторизацию в США и ЕС для лечения COVID-19.

"Партия "Ремдесивир" (коммерческое название "Ковифор") поступит в Молдову в течение 10-20 дней в количестве около 2000 флаконов", - отметили в структуре.

По данным ведомства, ввозом в страну этого препарата займется фармацевтический дистрибьютор ООО Dita EstFarm.

"Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить нашим гражданам доступ к наиболее эффективным лекарствам, используемым для лечения COVID-19, в том числе на международных платформах клинических исследований. В связи с этим мы активно сотрудничаем со всемирно известными производителями и дистрибьюторами лекарств, клиническими исследовательскими и медицинскими компаниями. Таким образом, мы идем к достижению поставленной цели - обеспечить фармацевтическую безопасность страны во время пандемии", - отметил глава Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Еремей Присяжнюк.

В Молдове, как пояснили в агентстве, препарат "Ремдесивир" предусмотрен в предварительном национальном клиническом протоколе "Инфекция коронавируса нового типа", используемом для лечения пациентов с SARS COV-2.

Ранее клинические испытания противовирусного препарата "Ремдесивир", первоначально разработанного для лечения лихорадки Эбола, показали, что лекарство сокращает период выздоровления тяжелобольных COVID-19, что может способствовать росту шансов выживаемости.

К настоящему моменту в Молдове коронавирус нового типа подтвердился у свыше 40 тысяч человек. Выздоровевших насчитывается порядка 29 тысяч, а скончавшихся ль осложнений на фоне COVID-19 – более тысячи. Из общего числа летальных исходов – порядка 30 приходится на сотрудников медицинской системы.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали и теперь он действует до 15 сентября.

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