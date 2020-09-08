Минздрав: в Молдове подтвержден 501 новый случай COVID-19

КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. В Молдове за сутки лабораторным путем подтвержден 501 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом во вторник сообщило Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

В восьми эпизодах речь идет об "импорте" инфекции из Люксембурга, Дании, Бельгии, России, Германии, Украины и Турции.

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 40556.

За минувшие сутки проведены 2513 тестов, из них первичных - 2297.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 23 медработников: 9 врачей, 12 медсестер и двух сотрудников из вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 546 пациентов (из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 384 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 28962 человека.

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции скончались 13 пациентов. Общее число летальных исходов - 1087.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали и теперь он действует до 15 сентября.

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