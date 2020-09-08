Назначен исполняющий обязанности главы НАОЗ: что о нем известно

После ухода Николае Фуртунэ с поста главы Национального центра общественного здоровья его должность займет заместитель Василе Гуштюк. Он начал работу в ведомстве в 2018 году.

КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Новым директором Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) стал Василе Гуштюк, заместитель подавшего в отставку Николае Фуртунэ. Об этом сообщили в правительстве.

Фуртунэ решил покинуть свою должность после своего скандального заявления о том, что о "COVID-19 забрал жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих".

Новый глава НАОЗ окончил Государственный медицинский университет имени Николае Тестемицану. Является докторантом кафедры общей гигиены медуниверситета. Также Гуштюк имеет степень магистра общественного здравоохранения и высшую категорию по специальности "санитарное управление и общая гигиена".

С 1988 по 2006 работал в разных медицинских учреждения в Новых Аненах и Оргееве, в том числе занимал руководящие должности. Затем до 2018 года был главным врачом в Центре общественного здоровья в Оргееве. В НАОЗ пришел в 2018 году и стал заместителем директора.

Скандал с заявлениями бывшего директора НАОЗ

Ранее в эфире одного из частных телеканалов Фуртунэ сделал заявление, вызывавшее широкий резонанс в обществе.

"Не хочу, чтобы меня осуждали, или показаться циничным, но во всем мире COVID-19 забрал жизни тех, кто и так был обузой для самих себя и окружающих. Люди, которые мучились на последних стадиях рака, запущенной стадии сахарного диабета, от патологий сердечно-сосудистых заболеваний. Это произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, и в Молдове", - сказал он.

Позже Фуртунэ публично принес извинения за сказанное.

На слова чиновника отреагировали многие официальные лица страны, в том числе президент Игорь Додон. Он заявил, что чиновник должен подать в отставку.

"Выражаю сожаление и тревогу в связи с заявлениями директора НАОЗ Николая Фуртунэ. Публичных извинений недостаточно, когда одним заявлением морально затрагивается большое число людей. У меня нет претензий к работе господина Фуртунэ, знаю, что он много работал в этот очень сложный период пандемии, но его совершенно неадекватное заявление серьезно подрывает доверие к его дальнейшей деятельности", - написал Додон на своей странице в Facebook.

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