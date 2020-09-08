Молдова закупила шесть тысяч доз вакцины против бешенства

Препарат приобретен на средства Национальной компании медицинского страхования и будет использован для профилактической вакцинации населения.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Национальная компания медицинского страхования (CNAM) выделила более 600 тысяч леев из фонда профилактических мероприятий на закупку еще одной партии вакцины против бешенства.

По сообщению ведомства, партия вакцины прибыла в Молдову в конце августа и находится на складе Национального агентства общественного здоровья.

Первая партия из восьми тысяч доз была закуплена в марте 2020 года и обошлась в более чем 800 тысяч леев.

В Молдове зафиксировано несколько летальных исходов от осложнений, вызванных вирусом бешенства.

В 2002 году от осложнений, вызванных болезнью, в Дрокии скончался подросток, в 2016-м умер мужчина в Каушанском районе, а в 2019-м зарегистрирована смерть одиннадцатилетнего мальчика из села Новые Гояны.

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