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Школа.

Нужна ли справка в школу и детсад за пропуск занятий: что заявили в Минздраве

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
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В Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты пояснили, в каких случаях потребуется справка, если учащийся отсутствовал в школе или детском саду.

КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Медицинскую справку не нужно предъявлять в случае отсутствия ребенка в детсаду или школе более трех дней по причинам, не связанным с болезнью. Об этом сообщили в Минздраве Молдовы во вторник.

В таких обстоятельствах родителям рекомендуется предоставить заявление о взятии на себя ответственности за то, что ребенок не болел и не контактировал с людьми, у которых подтвержден COVID-19, пояснили в министерстве.

"При этом в обязательном порядке необходима консультация с семейным врачом, справка о выздоровлении и разрешение на посещение образовательного учреждения, если в период отсутствия ребенок переболел респираторной инфекцией, в том числе COVID-19, или в случае появления других признаков заболевания", - сказано в сообщении Минздрава.

Если ребенка поместили на 14-дневный карантин из-за того, что он контактировал в образовательном учреждении с лицом, у которого подтвердился COVID-19, медицинская справка для повторного приема в школу или детсад не потребуется, если только в течение двух недель у него не появились признаки заражения. В противном случае необходим осмотр семейным врачом с последующей выдачей медицинской справки.

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"Дети, родители которых необоснованно отказываются от вакцинации, не будут допускаться в образовательные учреждения, но у них будет доступ к обучению в онлайн режиме. Несовершеннолетние, у которых есть временные или постоянные медицинские противопоказания к вакцинации, будут допускаться в учебное заведение на основании решения, принятого после оценки инфекционных рисков семейным врачом", - отметили в Минздраве.

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© Sputnik / Mihai Caraus.
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С 11 марта в Молдове были приостановлены занятия в образовательных учреждениях. Затем власти приняли решение перевести обучение в онлайн-формат. Учебные заведения в то же время оставались закрытыми в период действия чрезвычайного положения, затем эту меру сохранили и дальше, когда ЧП ввели в области здравоохранения.

Лишь в конце лета власти приняли решение, что образовательный процесс в учебных заведениях возобновится с 1 сентября. Каждое учебное заведение должно было самостоятельно выбрать модель, по которой деятельность будет возобновлена. При этом обязательно, чтобы все соблюдали правила противоэпидемической безопасности.

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С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.

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Тема:
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