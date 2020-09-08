Василе Гуштюк - биография исполняющего обязанности главы НАОЗ

Исполняющий обязанности Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Василе Гуштюк родился 17 мая в 1968 году в Хынчештском районе. Женат, есть двое детей.
Образование
1975-1984 - средняя школа, село Каракуй;
1984-1988 - Школа основ медицины, г. Кишинев;
1988-1994 - Государственный медицинский университет имени "Николае Тестемицану" г. Кишинев;
1994-1995 - интернатура в Орхейском центре профилактической медицины;
2007-2009 - магистр Школы менеджмента общественного здравоохранения в Госмедуниверситете;
2009-2014 - докторант кафедры общей гигиены;
2015 - интернатура в области общественного здравоохранения, Медицинская школа Восточной Вирджинии, США.
Профессиональная деятельность
1988 - ассистент врача-гигиениста в больнице в Новых Аненах;
1994 - 1995 - интернатура (врач-терапевт) в больнице в Оргееве;
1995 - 1999 - гигиенист отдела в Центре превентивной медицины (ЦПМ) в Оргееве;
1999 - 2003 - глава отдела санитарно-эпидемиологического управления Оргеевского ЦПМ;
2003 - 2006 - начальник отдела санитарно-эпидемиологического управления Оргеевского ЦПМ;
2006 -2010 - заместитель главного врача в ЦПМ в Кишиневе;
2010 - 2018 - главный врач Центра общественного здоровья в Оргееве;
2018-2020 - заместитель директора НАОЗ.
Исполняющий обязанности главы НАОЗ является докторантом кафедры общей гигиены Медуниверситета. Также Гуштюк имеет степень магистра общественного здравоохранения и высшую категорию по специальности "санитарное управление и общая гигиена".
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