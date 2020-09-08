Василе Гуштюк - биография исполняющего обязанности главы НАОЗ

После ухода бывшего главы Национального агентства общественного здоровья Николае Фуртунэ его пост временно займет заместитель - Василие Гуштюк.

Исполняющий обязанности Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Василе Гуштюк родился 17 мая в 1968 году в Хынчештском районе. Женат, есть двое детей.

Образование

1975-1984 - средняя школа, село Каракуй;

1984-1988 - Школа основ медицины, г. Кишинев;

1988-1994 - Государственный медицинский университет имени "Николае Тестемицану" г. Кишинев;

1994-1995 - интернатура в Орхейском центре профилактической медицины;

2007-2009 - магистр Школы менеджмента общественного здравоохранения в Госмедуниверситете;

2009-2014 - докторант кафедры общей гигиены;

2015 - интернатура в области общественного здравоохранения, Медицинская школа Восточной Вирджинии, США.

Профессиональная деятельность

1988 - ассистент врача-гигиениста в больнице в Новых Аненах;

1994 - 1995 - интернатура (врач-терапевт) в больнице в Оргееве;

1995 - 1999 - гигиенист отдела в Центре превентивной медицины (ЦПМ) в Оргееве;

1999 - 2003 - глава отдела санитарно-эпидемиологического управления Оргеевского ЦПМ;

2003 - 2006 - начальник отдела санитарно-эпидемиологического управления Оргеевского ЦПМ;

2006 -2010 - заместитель главного врача в ЦПМ в Кишиневе;

2010 - 2018 - главный врач Центра общественного здоровья в Оргееве;

2018-2020 - заместитель директора НАОЗ.

Исполняющий обязанности главы НАОЗ является докторантом кафедры общей гигиены Медуниверситета. Также Гуштюк имеет степень магистра общественного здравоохранения и высшую категорию по специальности "санитарное управление и общая гигиена".

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