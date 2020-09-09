В помощь школам: в Приднестровье создают координационный совет по образованию

В первые дни нового учебного года учителя, ученики и их родители столкнулись с разными проблемами, связанными с новой системой образования, которую пришлось внедрить в связи с пандемией.

ТИРАСПОЛЬ, 9 сен – Sputnik. В Приднестровье создается координационный совет по образованию. Он станет решать проблемы организации учебного процесса в новых условиях, которые появились в связи пандемией.

"От совета жду глубины погружения в проблемы на местах и, самое главное, своевременной выработки решений для их устранения", – сказал глава исполнительной власти региона Александр Мартынов.

Специалисты будут встречаться как минимум раз в неделю. Первое заседание профильного координационного совета пройдет уже 9 сентября. На нем обсудят кадровые, организационные, методологические вопросы, которые влияют на качество и безопасность учебного процесса.

В частности, возникают нарекания и замечания со стороны педагогов и родителей к некоторым нормам санрегламента.

"Однако с учетом настоящих показателей по регистрации случаев коронавируса соблюдение санитарных требований – это единственная возможность снизить риски более стремительного и массового распространения COVID-19 и сберечь здоровье как детей, так и преподавателей", - уверена руководитель Минздрава Кристина Албул.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, в состав нового координационного совета по образованию предлагается включить руководителя Минпроса, представителей Минсоцзащиты, Минфина, Минздрава, Минэкономразвития, Санэпидемслужбы, тираспольского Управления народного образования, Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко и других специалистов, в чью компетенцию входят вопросы просвещения.

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