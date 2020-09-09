В помощь школам: в Приднестровье создают координационный совет по образованию

ТИРАСПОЛЬ, 9 сен – Sputnik. В Приднестровье создается координационный совет по образованию. Он станет решать проблемы организации учебного процесса в новых условиях, которые появились в связи пандемией.
"От совета жду глубины погружения в проблемы на местах и, самое главное, своевременной выработки решений для их устранения", – сказал глава исполнительной власти региона Александр Мартынов.
В частности, возникают нарекания и замечания со стороны педагогов и родителей к некоторым нормам санрегламента.
"Однако с учетом настоящих показателей по регистрации случаев коронавируса соблюдение санитарных требований – это единственная возможность снизить риски более стремительного и массового распространения COVID-19 и сберечь здоровье как детей, так и преподавателей", - уверена руководитель Минздрава Кристина Албул.
Как сообщили в правительственной пресс-службе, в состав нового координационного совета по образованию предлагается включить руководителя Минпроса, представителей Минсоцзащиты, Минфина, Минздрава, Минэкономразвития, Санэпидемслужбы, тираспольского Управления народного образования, Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко и других специалистов, в чью компетенцию входят вопросы просвещения.
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