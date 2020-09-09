Стояногло рассказал, какой приговор был вынесен экс-главе спецслужбы Молдовы

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Бывший глава Службы информации и безопасности (СИБ) Василе Ботнарь был приговорен условно по делу о высылке турецких учителей. Об этом заявил в эфире одного из частных кишиневских телеканалов генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло.

Он уточнил, что Ботнарь также возместил материальный ущерб.

По словам Стояногло, экс-глава СИБ признал себя виновным.

"Попросил у суда разрешения обнародовать хотя бы краткое изложение решения. Ботнаря осудили еще месяц назад. Не могу точно сказать, каков срок, но его приговорили условно. Кроме того, он заплатил 125 000 евро - сумму компенсации, выплаченной Молдовой турецким учителям", - уточнил Стояногло.

Помимо этого, Ботнарь заплатил 380 000 леев за самолет, на котором были перевезены учителя.

Стояногло считает, что во время ситуации с высылкой турецких учителей на решения тогдашнего главы СИБ могли повлиять внешние силы.

Как подчеркнул генпрокурор, Ботнарь - единственный фигурант дела.

"Других пока нет. Были люди, но мы исключили их из уголовного дела, посчитав неправильным привлекать их к ответственности в условиях, в которых они выполняли чьи-то указания", - отметил Стояногло.

Ботнарь занимал пост главы СИБ с мая 2018 года по июнь 2019-го.

Дело о высылке учителей в Турцию

В 2018 году из Молдовы были высланы семеро учителей, граждан Турции. По этому же делу были задержаны и двое бывших заместителей СИБ вместе с директором Бюро по миграции и беженцам Ольгой Поалелунжь. После ряда следственных мероприятий глава Бюро по миграции, а также заместители бывшего директора СИБ больше не находятся под следствием.

Прокуроры установили, что руководство Бюро по миграции не было поставлено в известность о высылке граждан Турции.

По данным следствия, СИБ самостоятельно занимался депортацией этих граждан без письменного запроса от Бюро по миграции и без согласования операции с этим ведомством. Однако именно Бюро по миграции - единственный орган, у которого есть полномочия для проведения всех мероприятий по высылке иностранных граждан из страны. Но, по информации следствия, операцией управлял именно Ботнарь, который на тот момент занимал должность главы СИБ. Его заместители, как уточнили в Генпрокуратуре, лишь выполняли распоряжения руководителя, будучи заверенными, что все законно.

В ходе расследования обвиняемый сотрудничал со следствием.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Молдову виновной в нарушении прав пяти из семи турецких учителей, которых выслали 6 сентября 2018 года. Решение опубликовали 11 июня прошлого года. Суд обязал правительство Молдовы выплатить каждому из них по 125 тысяч евро.

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