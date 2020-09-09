Учиться любой ценой: с какими сюрпризами столкнулись в школах Молдовы

С начала осени в Молдове возобновился образовательный процесс в школах. О том, как проходит обучение во время пандемии, с какими проблемами сталкиваются ученики и педагоги, и что ждет молдавское образование в ближайшем будущем – в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Ученики вернулись в школы, но большинство из них занимаются по сокращенному графику: в две смены или с ежедневным (еженедельным) чередованием. Цель данной меры – не допустить одномоментного нахождения всех детей в классе и снизить риски заражения COVID-19.

Многие родители недовольны подобным режимом, ведь при частичном обучении на дому взрослые вынуждены уделять детям больше внимания. В этом случае они оказываются перед сложным выбором: потерять работу либо оставить ребенка без присмотра.

Круглосуточная школа

О том, как проходит образование "по-новому", рассказала мама троих школьников Тамара Шеремет.

"Неделя первая: встаешь, завтракаешь, отвозишь старших детей в школу, возвращаешься домой, кормишь младшего, отвозишь и его в школу, так как они учатся в разные смены. После обеда едешь с ребенком на танцы. Возвращаешься домой в 7 часов вечера и делаешь со всеми домашнее задание. Я с 6 утра до позднего вечера занимаюсь уроками, когда я буду работать, я не знаю".

© Photo : Из личного архива Тамары Шеремет Младшая дочь Тамары Шеремет занимается дома.

Юлия Назария, сооснователь общественной организации "Солидарные родители" подтвердила, что в настоящий момент в родительской среде наблюдается высокий уровень тревожности. По ее словам, десятки и даже сотни взрослых не могут в полной мере выполнять свои профессиональные обязанности.

"У меня 8-летний сын, и 31 августа я знала только то, что первую неделю он будет обучаться в режиме онлайн. Как следствие, я не смогла согласовать график со своим работодателем и столкнулась с рядом проблем, в том числе финансового характера. Что касается дистанционного обучения, далеко не у всех детей есть такая возможность, не в каждой семье есть компьютеры. В этом случае ребенок не может учиться дома, а значит, нарушается его право на образование", – подчеркнула она.

В семье Владимира, отца третьеклассницы Вики, ситуация еще сложнее: учитель начальных классов просто отказалась от проведения занятий в школе, так как боится заразиться коронавирусом. Теперь дети вынуждены учиться писать и читать дома, по интернету.

"Пока это временно – на первые две недели, а там посмотрим. Но никто не знает, что будет дальше. Преподаватель согласна возобновить занятия в классе, если дети не будут вставать со своих мест, а родители озаботятся ее привозом и увозом со школы, чтобы она не пользовалась общественным транспортом. Сейчас в родительском чате обсуждают, как будут собирать деньги на бензин. Это настоящий театр абсурда", – сказал мужчина.

© Sputnik / Mihai Caraus. Защитные средства в школе.

Онлайн – не онлайн

В целях соблюдения противоэпидемических требований часть учеников должна находиться в школе, часть – заниматься дома, подключаясь к уроку по интернету. Так было задумано властями, но не во всех школах удалось реализовать подобный сценарий: значительная часть из них не смогла обеспечить классы ноутбуками и веб-камерами для трансляции занятий.

В условиях недостаточного технического оснащения дети, которые находятся дома, изучают новую тему самостоятельно. Некоторые родители говорят, что вынуждены собирать деньги на ноутбуки для класса.

"Подключения к уроку нет: то, что одна часть класса изучила в школе, другая должна пройти дома по конспекту и еще к тому же сделать домашнее задание. Допустим, кто-то не понял, сколько будет два плюс два: тем, кто в классе, объясняют, а тем, кто дома – нет. Учителя успокаивают, говорят, что будем нагонять, когда дети станут приходить в школу и никто никого не бросит. Время покажет", – отметила мама пятиклассницы Сони Анна Боженко.

Наличие технических вопросов во многих школах подтвердила и преподаватель начальных классов Эльвира Иванова.

"Огромная проблема с техникой, надо было ее тестировать весь август. Нам никто ничего не обеспечил, интернет зависает, работает с перебоями. Все оставили на учителей: найдите, сделайте, попросите у родителей, как будто это так легко. Государство должно было обеспечить всех лаптопами и наладить весь процесс заранее, а не сейчас, в разгар образовательного процесса", – пояснила она.

© Sputnik / Виталий Аньков Преподаватель в защитной маске.

В то же время, вице-примар (вице-мэр) Кишинева Анжела Кутасевич заявила для Sputnik Молдова, что многие учебные заведения находятся на самофинансировании и у них есть возможность самостоятельно решить вопрос технического обеспечения.

"Большую роль играет человеческий фактор. Я всегда говорила, что качество образовательного процесса зависит от уровня менеджмента. У многих образовательных учреждений – собственный бюджет. Какие-то школы смогли грамотно распорядиться финансами и закупить все необходимое, какие-то – нет. Несмотря на это, муниципальные власти совместно с Минобразования продолжают искать возможности для того, чтобы помочь тем, кому это необходимо", – добавила вице-мэр.

© Sputnik / Виталий Аньков Дети должны быть рассажены по одному.

Учителя-супергерои

Между тем, многие родители признают, что в нынешней ситуации сложнее всего приходится именно преподавателям. Они вынуждены постоянно находиться в защитном обмундировании и при этом объяснять новую тему: напрягать голос, чтобы их было слышно даже через маску. А те из них, кто работает в две смены, испытывают двойную нагрузку.

"Педагогам очень тяжело, начальная школа просто умирает, потому что ученики младших классов учатся в две смены. Мы ежедневно проводим по десять уроков, заканчиваем в 16:40. Пообедать негде, столовая сейчас открывается только на завтраки. К тому же непонятно, заплатят ли нам что-то за переработку или нет", – отметила преподаватель начальных классов Эльвира Иванова.

В настоящий момент уроки в начальных школах сокращены до получаса, но многие говорят о том, что в скором времени они снова будут продлены до 45 минут.

"В этом случае мы будем заканчивать работу в полшестого. После этого нужно прийти домой, проверить тетради, сделать презентации на каждый урок. А когда учитель должен восстанавливаться? У многих педагогов есть собственные семьи, когда им думать о своих детях?", – добавила она.

© Photo : Из личного архива Тамары Шеремет Урок физкультуры дома.

Научиться учиться

Многие родители отмечают, что делать выводы о дальнейших перспективах образования пока рано, и самое главное сейчас – это проявить терпение и спокойствие.

"Мы все заложники нынешней ситуации: как дети, так и учителя. Многие родители слишком нагнетают обстановку. Не стоит забывать о том, что наши дети берут пример с нас: если мы дома громко обсуждаем эти проблемы и впадаем в деструктивную критику, они будут вести себя точно так же – как в школе, так и потом, в обществе", – поделилась мать четверых детей Елена.

Она добавила, что не видит проблемы в частичном дистанционном обучении, ведь даже в войну люди учились. "Лучше спросить себя: научили ли мы наших детей работать? Они уже взрослые и должны уметь учиться самостоятельно. Это вопрос не о том, чтобы быть отличником, а о самом жизненном навыке – учиться в любых условиях", – отметила Елена.

В свою очередь, вице-примар (вице-мэр) Кишинева Анжела Кутасевич также призвала родительское сообщество к солидарности:

"Любой новый процесс должен пройти адаптацию к существующим реалиям. Я прошу всех взрослых осознать, что мы находимся в беспрецедентной ситуации. Не бывает идеальных сценариев обучения, у каждого есть свои плюсы и минусы. Все предпринятые властями меры направлены исключительно на то, чтобы защитить здоровье детей и преподавателей. Мы продолжаем консультации с представителями Минобразования, ищем оптимальные решения, и я уверена, что в итоге сможем найти компромисс".

© Sputnik / Mihai Caraus. Противоэпидемические меры в школе.

Образование в приоритете

Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы в национальной системе образования, и одна из них – это неготовность к дистанционному обучению. В Молдове ежедневно фиксируются сотни новых случаев заболевания, и многие педагоги и родители опасаются повторного закрытия школ на карантин. В этом случае далеко не все дети будут иметь возможность заниматься дома, а значит, не будут учиться вовсе.

"Молдова является одной из беднейших стран в Европе: есть семьи, которым не хватает денег на полноценное питание, не говоря уже о компьютерах и смартфонах. Этим должны заниматься власти: на центральном уровне обеспечить всех неимущих детей соответствующими девайсами", – отметила Юлия Назария, сооснователь общественной организации "Солидарные родители".

Она считает, что изыскание ресурсов на подобные закупки более чем реально: необходимы только воля и желание со стороны государства.

"Во-первых, многие учебные заведения сэкономили финансы весной, когда школы были закрыты на карантин: эти средства можно перенаправить на обеспечение техникой. Во-вторых, для этих целей можно и нужно привлекать спонсоров и доноров. А в-третьих и самое главное: определить приоритеты государственного развития. Вместо того чтобы строить мемориалы и фонтаны, подумайте лучше об образовании. Именно эта сфера является наиболее важной для долгосрочного развития страны", – заключила собеседница.

© Sputnik / Mihai Caraus. Первое сентября в Молдове.

(Не)поправимые последствия

В культовом фильме "Ирония судьбы" во время беседы Жени и Нади на кухне была сказана фраза, которая вошла в число лучших цитат советского кино:

"Ошибки врачей дорого обходятся людям.

– Да. Ошибки учителей не столь заметны, но, в конечном счете, они обходятся не менее дорого".

Сейчас, в повседневной жизни, все нынешние недочеты образовательного процесса пока не вполне очевидны. Но их последствия долгосрочны: ведь то, что испортит первый учитель, впоследствии и академия не исправит.

Для того чтобы не допустить коллапса и точки невозврата в обучении подрастающего поколения, необходимо действовать уже сейчас, когда за партами школ сидят те, кто через 20-30 лет будет решать судьбу нашего государства. Иначе за промахи и недочеты в воспитании будущих граждан придется расплачиваться слишком дорогой ценой.

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