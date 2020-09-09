Как в Молдове будут бороться с коррупцией в энергетике - ответ из первых уст

В Национальном агентстве по регулированию в энергетике намерены усилить борьбу с коррупцией и проверять сотрудников на неподкупность, а помогать в этом будут специалисты Национального антикорррупционного центра.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В среду состоялся брифинг представителей Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), где жителям Молдовы рассказали, куда они могут обращаться в случае, если у них вымогают взятку представители энергетических сетей республики за оказание той или иной услуги.

"Целью запущенной для населения страны информационной акции является предотвращение случаев взяточничества со стороны частных энергетических компаний. Мы понимаем, что это - очень амбициозная задача. Начнем мы проверки с предприятия "Apa-Canal Chisinau", являющегося, на наш взгляд, самым проблемным с точки зрения неподкупности", - отметили в НАРЭ.

На очереди на проверку - предприятия "Termoelectrica", "Moldova-Gaz", "Premier-Energy". В случае, если у граждан возникают проблемы, они смогут обращаться за консультацией и помощью в мобильные консультационные центры, расположение которых будет указано на сайте агентства.

Также в главных городах Молдовы будут периодически курсировать мобильные центры (микрооавтобусы) со специалистами Национального антикоррупционного агенства (НАЦ), куда может прийти с жалобой на вымогание денег любой гражданин республики.

"Нам удалось наладить эффективную работу с НАРЭ и подписать соглашение о сотрудничестве. Начнем мы свои образовательные курсы с сотрудниками предприятия "Apa-Canal Chisinau", которым расскажем об основных методах предотвращения случаев взяточничества", - рассказал на брифинге глава Управления антикорупционного образования НАРЭ Ион Прутяну.

В свою очередь, вице-примар Кишинева Илие Чебан сообщил журналистам, что муниципальные власти уже активно включились в процесс сотрудничества с НАРЭ и НАЦ, предпринимая совместные усилия по предотвращению случаев взяточничества. Он уточнил, что на уровне Кишинева будут проведены проверки в энергетических компаниях, находящихся в подчинении у городских властей.

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