Генпрокуратура просит рассекретить данные о приговоре бывшему главе СИБ

В июле кишиневский суд сектора Буюкань вынес приговор экс-главе спецслужбы Молдовы по делу высылки турецких учителей и он был полностью засекречен. В связи с большим резонансом дела эти данные просят рассекретить.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Генеральная прокуратура обратилась в суд Буюкань с просьбой рассекретить приговор бывшему главе Службы информации и безопасности (СИБ) Василе Ботнарю, в связи с повышенным общественным интересом к делу.

Как сообщили в Генпрокуратуре, кишиневский суд сектора Буюкань вынес в июле приговор по делу Ботнаря, обвиняемого прокурорами в злоупотреблении служебным положением при выдворении с территории Молдовы семерых турецких учителей.

Уголовное дело было направлено в суд в феврале этого года, а судьи распорядились о рассмотрении материалов в классифицированном порядке. Суд сектора Буюкань вынес приговор по этому делу и он был полностью засекречен.

"Учитывая социальный резонанс дела, Генпрокуратура направила в адрес руководства судебной инстанции письмо, в котором потребовала рассекретить приговор и просила дать согласие довести до сведения общественности информацию о наказании, примененного к ответчику. Пока Генпрокуратура не получила ответа на этот запрос", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве добавили, что ответчик выплатил ущерб, причиненный государству, а также все судебные расходы.

Ранее генпрокурор Александр Стояногло заявил в эфире одного из телеканалов, что Ботнарь получил условное наказание и заплатил 125 тысяч евро ущерба, а также оплатил 380 тысяч леев за самолет, на котором были перевезены преподаватели.

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В то же время Стояногло считает, что во время ситуации с высылкой турецких учителей на решения тогдашнего главы СИБ могли повлиять извне.

Ботнарь занимал пост главы СИБ с мая 2018 года по июнь 2019-го.

Дело о высылке учителей в Турцию

В 2018 году из Молдовы были высланы семеро учителей, граждан Турции. По этому же делу были задержаны и двое бывших заместителей СИБ вместе с директором Бюро по миграции и беженцам Ольгой Поалелунжь. После ряда следственных мероприятий глава Бюро по миграции, а также заместители бывшего директора СИБ больше не находятся под следствием.

Прокуроры установили, что руководство Бюро по миграции не было поставлено в известность о высылке граждан Турции.

По данным следствия, СИБ самостоятельно занимался депортацией этих граждан без письменного запроса от Бюро по миграции и без согласования операции с этим ведомством. Однако именно Бюро по миграции - единственный орган, у которого есть полномочия для проведения всех мероприятий по высылке иностранных граждан из страны. Но, по информации следствия, операцией управлял именно Ботнарь, который на тот момент занимал должность главы СИБ. Его заместители, как уточнили в Генпрокуратуре, лишь выполняли распоряжения руководителя, будучи заверенными, что все законно.

В ходе расследования обвиняемый сотрудничал со следствием.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Молдову виновной в нарушении прав пяти из семи турецких учителей, которых выслали 6 сентября 2018 года. Решение опубликовали 11 июня прошлого года. Суд обязал правительство Молдовы выплатить каждому из них по 125 тысяч евро.

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