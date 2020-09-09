Вице-премьер Молдовы возобновит работу после лечения от COVID-19

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции Кристина Лесник возобновила свою работу в правительстве после двух недель лечения от COVID-19. Об этом сообщили в Бюро по реинтеграции.
"В настоящее время вице-премьер чувствует себя хорошо и вернулась на свое рабочее место", - рассказали в Бюро.
"Она искренне благодарит работников всей медицинской системы за титаническую работу и всех партнеров за понимание и терпение", - отметили в Бюро по реинтеграции.
Лесник поблагодарила также своих коллег за слова поддержки, высказанные за время ее пребывания на лечении, и за эффективную работу в период, когда она вынужденно отсутствовала.
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