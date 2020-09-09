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Cristina Lesnic

Вице-премьер Молдовы возобновит работу после лечения от COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1870)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200909/31603151/vitse-premer-moldovy-po-reintegratsii-vozobnovit-rabotu-posle-lecheniya-ot-covid-19.html

О положительном результате теста Кристины Лесник на коронавирус нового типа сообщили более двух недель назад. Теперь заместитель премьер-министра готова вернуться к работе.

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции Кристина Лесник возобновила свою работу в правительстве после двух недель лечения от COVID-19. Об этом сообщили в Бюро по реинтеграции.

"В настоящее время вице-премьер чувствует себя хорошо и вернулась на свое рабочее место", - рассказали в Бюро.

Кристина Лесник
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
У вице-премьера по реинтеграции Молдовы обнаружили COVID-19
Сообщение о том, что вице-премьеру поставлен диагноз COVID-19, было опубликовано ведомством 24 августа. Сначала она лечилась дома, а на прошлой неделе была госпитализирована.

"Она искренне благодарит работников всей медицинской системы за титаническую работу и всех партнеров за понимание и терпение", - отметили в Бюро по реинтеграции.

Лесник поблагодарила также своих коллег за слова поддержки, высказанные за время ее пребывания на лечении, и за эффективную работу в период, когда она вынужденно отсутствовала.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1870)

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Теги:
выздоровление, Кристина Лесник


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