Вице-премьер Молдовы возобновит работу после лечения от COVID-19

О положительном результате теста Кристины Лесник на коронавирус нового типа сообщили более двух недель назад. Теперь заместитель премьер-министра готова вернуться к работе.

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции Кристина Лесник возобновила свою работу в правительстве после двух недель лечения от COVID-19. Об этом сообщили в Бюро по реинтеграции.

"В настоящее время вице-премьер чувствует себя хорошо и вернулась на свое рабочее место", - рассказали в Бюро.

Сообщение о том, что вице-премьеру поставлен диагноз COVID-19, было опубликовано ведомством 24 августа. Сначала она лечилась дома, а на прошлой неделе была госпитализирована.

"Она искренне благодарит работников всей медицинской системы за титаническую работу и всех партнеров за понимание и терпение", - отметили в Бюро по реинтеграции.

Лесник поблагодарила также своих коллег за слова поддержки, высказанные за время ее пребывания на лечении, и за эффективную работу в период, когда она вынужденно отсутствовала.

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