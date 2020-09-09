Кому в Молдове пересчитают пенсии

Многие работающие люди в возрасте могут направить запрос в территориальную кассу соцстраха по месту жительства, чтобы их пенсии были пересчитаны, но надо знать о ряде условий.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Многие пожилые люди в стране могут обратиться за перерасчетом ранее назначенных пенсий. Но на перерасчет могут претендовать не все, а лишь те, кто проработали официально в течение определенного периода времени после выхода на пенсию, осуществляя выплаты в фонд социального страхования.

Так, перерасчет правительство намерено завершить до 2023 года. В нынешнем году за пересмотром пенсии с 1 января могут обращаться пожилые люди, вышедшие на пенсию до 1999 года и работавшие несколько лет после этого.

С 1 июля перечень граждан, для которых будет произведен перерасчет, расширен. В этой категории право на перерасчет получат граждане, чьи пенсии назначены после 1 января 1999 и до 1 января 2019, которые проработали после выхода на пенсию более 10 лет.

Перерасчет осуществляется после обращения пенсионера в Территориальную кассу социального страхования и предоставления документов, подтверждающих период работы.

Если в результате перерасчета получается сумма меньшая, чем та, что он уже получает, то сохраняется размер пенсии до рекалькуляции. Новый размер пенсии выплачивается, начиная со следующего месяца после подачи заявления.

Молдавские пенсионеры получат к 1 октября единовременную надбавку в 900 леев. Изначально планировалось выдать по 700 леев (в качестве адресных компенсаций), однако позже это решение было пересмотрено, поскольку власти страны увидели, что индексация пенсий будет незначительной.

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