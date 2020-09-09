Свежие данные Минздрава: подтвердились 588 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 588 новых случаев заражения COVID-19. Об этом заявил госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Константин Рымиш в среду на пресс-конференции.

По его словам, в трех эпизодах речь идет об "импорте" инфекции в страну.

Он обратил внимание, что больше всего новых случаев выявлено в Кишиневе - 304.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 41 144.

За минувшие 24 часа проведены 2 982 теста, при этом повторно - 190.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 38 медработников: 18 врачей, 15 медсестер и пятерых сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 554 пациентов (из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 458 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 29 420 человек.

Зафиксированы еще девять летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1096.

"Продолжают не соблюдаться меры по предотвращению распространения коронавируса, как среди граждан, так и предпринимателей", - сказал и.о. главы Национального агентства общественного здоровья Василе Гуштюк.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.

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