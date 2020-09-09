Эту аллею в Кишиневе вскоре будет не узнать: ремонт ведется быстро - фото

Излюбленное место многих горожан и гостей молдавской столицы станет еще краше - на аллее по проспекту Мирча чел Бэтрын в секторе Чеканы ведутся масштабные работы по реконструкции, совсем скоро сюда кишиневцы будут приходить семьями, учтены интересы всех возрастов.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Активно продолжаются работы по реабилитации аллеи на бульваре Мирча чел Бэтрын. Об этом рассказал на своей персональной страничке в социальной сети Facebook генеральный примар (мэр) муниципия Ион Чебан.

"Это очень густонаселенная зона сектора Чеканы, поэтому мы хотим, чтобы это пространство было комфортным для граждан", - подчеркнул столичный градоначальник.

По его словам, в настоящее время на ряде участков ведутся работы по установке систем освещения и искусственного орошения. Сотрудники муниципального предприятия "Exdrupo" снимают старое асфальтовое покрытие с тротуаров и укладывают новое.

Параллельно начат тендер на закупку краски для обозначения велодорожки, а также для разметки тротуара на аллее. Декоративная ограда, отделяющая аллею от дороги, будет окрашена так, чтобы радовать глаз кишиневцев.

Также будут благоустроены зеленые зоны, созданы новые клумбы, на тротуаре установят ажурные чугунные скамейки и урны для мусора, которых на некоторых участках аллеи до сих пор не было вовсе. Работы завершат, дойдя до перекрестка проспекта Мирча чел Бэтрын с улицей Ион Думенюк, поскольку дальнейшая часть аллеи была восстановлена в предыдущие годы.

Работы по реабилитации аллеи проводятся по участкам, чтобы не создавать дискомфорта горожанам, проживающим поблизости. На многих участках проспекта длиной в два с половиной километра установят бесплатный Wi-Fi-интерет для отдыха молодежи, для детей и их родителей обустроят игровые площадки, а любители спокойного отдыха могут посидеть с книгой, журналом или планшетом в тени развесистых лип, растущих здесь около 30 лет.

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