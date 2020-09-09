Днестр вброд, высохшие реки и пруды: что спасет Молдову от "обезвоживания"

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. В Молдове, в связи с засухой исчезают рыболовные пруды, а главный водный источник – река Днестр, мелеет. Причем до такой степени, что местами ее спокойно можно пересечь вброд.

"Мы это предсказывали в монографии, которую выпустили еще в 2014 году. В ней говорится о том, что если верхняя часть бассейна Днестра в меньшей степени зависит от изменения осадков, то наша часть реки и бассейна пострадает значительно сильнее, потому что станет гораздо более засушливой", - рассказывает руководитель Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS Илья Тромбицкий.

Река по колено

© Sputnik / Irina Leahova Обнажившиеся берега.

По его словам, жаркое лето, сильное испарение, отсутствие дождей плюс неправильное управление ландшафтами на территории Молдовы, и вот – главная река страны мелеет, не говоря уже о малых реках. Тромбицкий говорит, что те дожди, которые ожидаются в ближайшее время, довольно маленькие по объему, и существенно не решат проблему Днестра.

"Положение вряд ли они спасут как для сельхозкультур, так и для Днестра. Поэтому нужно ждать затяжной период дождей. Только он способен повысить уровень воды в реке и насытить почву", - считает эколог.

Тромбицкий уверен, что такие климатические катаклизмы, которые мы переживаем в этом году, со временем будут более частыми. Так что вполне возможно, что уже в следующем году засуха снова нас настигнет.

Мозаика засухи

Еще более пугающими выглядят кадры сухой сетки земли, которые выставил в своем посте в соцсети Тромбицкий. На фото даже не пострадавшие сельхозугодия, а пруд, в котором еще недавно разводили рыбу. И расположен он в селе Рэдень Каларашского района, то есть практически в самом центре страны.

Тромбицкий по пальцам перечисляет меры, которые необходимо принять для того, чтобы удержать хотя бы то, что еще есть. Первое - повышение за счет сельхозугодий площадей и качества лесов, поскольку только они способны сохранять воду и потом выдавать ее. Второе - уменьшение количества русловых озер, исходя из реального стока речки. Третье - отведение природных водоохранных зеленых зон по берегам рек. Четвертое - создание Национальной экологической сети в природе. Пятое - воссоздание лесозащитных полос.

"Мозаика засухи… Какие еще нужны аргументы в пользу существенного облесения территории страны, в том числе за счет сельскохозяйственных земель? Потому что идет интенсивное опустынивание территории. Завтра будет поздно", - отмечает в своем посте эколог.

Все эти меры взаимно пересекаются, так что осуществлять их нужно параллельно и в связке, поясняет Тромбицкий.

Призыв к властям

Экологи давно призывают власти обратить внимание на проблему.

© Sputnik / Irina Leahova Днестр мелеет.

"Вместо эффективных в долговременном аспекте действий принимается антиэкологичное решение разрешить полив осолоненной грунтовой водой", - заключает Тромбицкий.

По его мнению, никто не вырабатывает стратегию развития и сохранения водных ресурсов страны, не задумывается о перспективах и о том, как будет жить Молдова через 20 лет. А законы природы продолжают работать. Ее ответом на неэффективное действие является быстрое опустынивание территории страны с соответствующими социально-экономическими последствиями.

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