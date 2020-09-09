Аист на крыше - мир на земле: в Бельцах спасли белую птицу - символ Молдовы

Как передали СМИ "северной столицы" Молдовы, после того, как в самом центре города появился аист, люди решили помочь птице, которой грозил голод. История, однако, имела неожиданное продолжение.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В самом центре Бельц несколько дней назад поселился аист. Как утверждают местные жители, обратившие внимание на необычный для большого города природный факт, птица, вероятно, просто устала и присела в городской сквер отдохнуть, а затем решила остаться здесь.

Состоянием "гостя" заинтересовался местный зоолог, орнитолог Андрей Присекин, который осмотрел его, не выявив никаких патологий.

"Аист находился в районе центральной площади. Видимо, по неопытности приземлился отдохнуть, поесть или попить прямо в центре города. Для того, чтобы с ним ничего не произошло, хотелось бы отпустить его в естественную среду. Предварительно, конечно, был сделан осмотр. Никаких повреждений, травм нет. Не видно истощения или крайне тяжелого состояния, когда он не может себе добывать пищу", - сообщил ветеринар в интервью бельцкому телеканалу BTV.

Неравнодушный человек после осмотра вывез аиста за город и выпустил в одну из лесополос, однако позже выяснилось, что у птицы есть хозяева, которые воспитывали ее, подобрав птенцом. Сейчас ветеринар дал примерные координаты обитания аиста, хозяева надеются его найти и вернуть в родной двор, чтобы в их доме постоянно жило счастье.

Самый известный символ Молдовы - легендарный аист с виноградной гроздью в клюве. В свое время он стал брендом виноделия страны, но этому предшествовала древняя легенда.

© Sputnik / Сергей Пятаков Фирменный знак.

Во времена турецких завоеваний молдавская крепость Городешты была осаждена янычарами. Храбро сражались защитники твердыни, но силы были неравными, а тут еще и запасы воды и пищи подошли к концу. Осажденным грозила гибель. Янычары уже заранее торжествовали победу.

Но внезапно сильный ветер от множества крыльев заставил врагов пригнуться к земле. К Городештам летели сотни белокрылых аистов. В клювах они несли огромные грозди винограда с родной молдавской земли.

Благодаря им осажденные молдавские воины были спасены от жажды и голода. Виноград возродил в них силы, они отстояли крепость, враг вынужден был отступить.

Сейчас стилизованное изображение аиста с гроздью, благодаря молдавским винам и коньякам, известно во всем мире.

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