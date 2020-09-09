Коронавирус в Молдове: за что можно получить штраф

Правоохранительные органы бьют тревогу в связи с равнодушием людей в вопросе соблюдения мер по предотвращению распространения COVID-19.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Порядка 15 тысяч жителей Молдовы находились на прошлой неделе в режиме самоизоляции. Об этом сообщил государственный секретарь МВД Сергей Головач на брифинге в среду.

"Из 14 700 граждан, которые находились в самоизоляции, 73 человека нарушили этот режим. Они сознательно покидали место проживания или место, которое было указано в медицинских анкетах. Они стали потенциальными распространителями инфекции. Эти случаи были задокументированы, гражданам предстоит выплатить штраф", - сказал Головач.

По его словам, нарушения зафиксированы правоохранительными органами и в торговых точках.

"В 144 случаях граждане ненамеренно или специально не соблюдали правила ношения защитных масок на торговых площадках. Это требование не выполнялось и предпринимателями. Они обязаны обеспечить соблюдение гражданами положений. Если человек заходит без маски в торговую точку, то тут два варианта – либо пускать его, когда у него будет маска, либо обеспечить его ею", - пояснил чиновник.

По его словам, и на рынках тоже зарегистрирован нарушения. Таких случаев насчиталось 47. Чаще всего правила не соблюдали продавцы.

Кроме того, нарушения отмечены и в парках. Как отметил Головач, люди собираются в группы более трех человек, организуют праздники и пикники. Иногда даже в запрещенных местах.

"Задокументировано 80 случаев, когда граждане не соблюдали требования, отдыхая на свежем воздухе и общественных местах", - добавил Головач.

И.о. главы Национального агентства общественного здоровья Василе Гуштюк отметил, что "несмотря на неблагоприятную эпидемическую обстановку, которая сохраняется в стране, меры по предотвращению распространения коронавируса игнорируются как гражданами, так и предпринимателями".

По его словам, самые частые нарушения – игнорирование осмотра сотрудников в начале рабочего дня, а также их допуск на рабочее место без масок, случаи скопления людей в закрытом пространстве.

"За прошедшую неделю из 176 объектов, которые подверглись проверкам, нарушения выявили на 16, в том числе в семи учебных заведениях, четырех торговых точках, трех парикмахерских, одном медучреждении и одной производственной компании. В результате составлены 11 протоколов, применены штрафы в отношении пятерых администраторов торговых точек, четырех учебных заведений, одной парикмахерской и одного медучреждения", - сказал Гуштюк.

Он обратил внимание, что за многочисленные нарушения приостановлена работа одной парикмахерской.

Замглавы Национального агентства продовольственной безопасности Игорь Вылку отметил, что только за эту неделю сотрудниками структуры проверены свыше 200 коммерческих единиц, среди них магазины, ветеринарные аптеки, склады. В 18 случаях специалисты выявили нарушения.

"Продовольственные рынки продолжают оставаться местом, где не соблюдают меры по предотвращению распространения коронавируса", - сказал эксперт.

Рекомендации, по его словам, все те же, - осмотр сотрудников перед началом рабочего дня, соблюдение социальной дистанции и правил личной гигиены, корректное ношение защитных масок.

"Регистрируемые цифры показывают отрицательную динамику эпидемического процесса. Любое игнорирование повышает риски распространения COVID-19", - подчеркнул Вылку.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября. К настоящему моменту, общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 41 144. Всего выздоровело 29 420 человек, а скончалось от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1096.

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