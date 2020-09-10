Как Кишинев стал столицей и куда исчезли бессарабские мечети

В сентябре 1813 г. началось становление Кишинёвско – Хотинской епархии Русской Православной церкви, первый предстоятель которой, митрополит Гавриил (Бэнулеску – Бодони) поспособствовал развитию духовной жизни в регионе Большой Бессарабии и Причерноморья.

Ещё в середине XVIII в. самые крупные бессарабские города имели в основном османско-мусульманский облик. Ядром Аккермана, Килии, Бендер, Измаила был имарет — центральный комплекс восточного города. В него входила главная мечеть, медресе (школа), гостиный двор, караван-сарай и другие доходные заведения, система водоснабжения, баня, а также учреждения общественного призрения.

В XVI — XVII веках в Аккермане, древнейшем городе Бессарабии, было построено около десяти мечетей, а в Измаиле и Килие — немногим меньше. Мечети были во всех крупных османских и ногайских селениях Пруто-Днестровья. В регионе существовали владения дервишских обителей (мусульманских монашеских братств).

Возведение и ремонт христианских храмов, напротив, встречали противодействие османских властей. В связи с этим в Кучук-Кайнарджийском мирном договоре России и Турции 1774 г. особо оговаривалось, что османы отныне не будут препятствовать "созиданию церквей новых и поправлению старых, как то прежде сего было".

В ходе русско-турецкой войны 1806 – 1812 годов бессарабские города по решению императора Александра I перешли под контроль молдавских властей. Мусульманское население покинуло их, а мечети стали превращаться в православные храмы.

В 1809 г. была возрождена христианская церковь в Аккерманской крепости. Она стала именоваться в честь Казанской иконы Божией Матери.

В Бендерах тогда же мечети были переоборудованы в храмы, посвящённые святому благоверному князю Александру Невскому и Георгию Победоносцу. В Измаильской крепости из мечети был создан храм Воздвижения Креста. Также в Измаиле воссоздали церковь Святого Николая, которая во время османского владычества была превращена в мечеть. В Килие мечети были перестроены в Свято-Успенскую крепостную церковь и собор Покрова Божьей Матери.

В дунайском городке Рени митрополит Гавриил распорядился: "Переделать мечеть в церковь и освятить ее во имя Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного". Но, приехавший на место для освящения церкви протоиерей Петр Куницкий, вероятно, по желанию горожан освятил ее в честь святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В Хотине бывшие мечети были превращены в Свято-Никольский храм и церковь в честь святого Александра Невского.

В год создания Кишинёвско-Хотинской епархии на территории Бессарабской области открылось 14 храмов, спустя год – 16, а в 1815 г. – 30. Всего же за 9 лет службы Гавриила в Бессарабии было создано около 200 новых приходов. Если учитывать, что к моменту присоединения Бессарабии к России в регионе насчитывалось 775 православных церквей, большинство из которых находились в жалком состоянии, число приходов за неполное десятилетие возросло в 3,5 раза.

Гавриил задумывал создание главного храма Бессарабии – Христорождественского кафедрального собора в Кишинёве. Но его строительство началось уже после смерти владыки, в 1830 г. Здание собора было возведено в стиле русского классицизма известным российским архитектором Авраамом Мельниковым.

До перехода под власть Российской империи Бессарабия была разделена между епархиями, административные центры которых находились за Прутом и Дунаем. Следовательно, для формирования здесь собственного церковного округа необходимо было создать центр церковной жизни региона.

Митрополит остановил свой выбор на Кишинёве. Он аргументировался срединным положением этого местечка на территории провинции, относительно большим числом жителей и близостью лесов. Последнее обстоятельство было важно для обеспечения административных органов топливом и строительными материалами.

Данный выбор не был бесспорным, т.к. Кишинёв располагался в низинной части холмистой местности на берегу маловодной реки Бык. Заболоченность, частые туманы, сырость и зловоние, обилие комаров и отсутствие какой-либо городской инфраструктуры делали его первоначально малопривлекательным для большинства бессарабцев.

Тем не менее, вблизи резиденции митрополита расположились областные органы власти. Во многом, это соответствовало молдавской политической традиции, где митрополит являлся важнейшим должностным лицом в княжестве, ключевым членом Господарского совета. Гражданские власти Бессарабии в дальнейшем неоднократно ставили вопрос о перенесении региональной столицы в Бендеры, однако Александр I неизменно отклонял эти инициативы.

Кишинёвско-Хотинская епархия получила в составе РПЦ высочайший статус, который определялся важным положением в церковной иерархии её предстоятеля. Гавриил имел опыт руководства очень значимой Киевской митрополией, участвовал в работе Святейшего Синода (высшего церковно-государственного органа империи).

Ещё Екатерина II наделила его за особые заслуги знаками отличия, которыми обладали лишь высшие церковные деятели России: митрополиты Санкт-Петербурга, Москвы и Киева. Император Александр вообще же удостоил Гавриила за труды во главе Молдавско-Валашского экзархата патриаршей почести – права ношения зелёной мантии.

Бэнулеску – Бодони также являлся кавалером высшего государственного ордена - Святого апостола Андрея Первозванного, что особо отмечалось в его титуловании.

Очевидно, что управленец такого уровня как митрополит Гавриил имел большой вес в имперских коридорах власти. Своё влияние он употреблял не только для лоббирования интересов епархии, но и для отстаивания автономного статуса Бессарабской области, обустройства её светской жизни.

К примеру, именно по ходатайству митрополита Александр I санкционировал (в 1816 г.) открытие в Бессарабии первого светского образовательного учреждения - Благородного пансиона для детей дворян и чиновников.

Обучение в пансионе осуществлялось под надзором церковных властей, но было нацелено на подготовку кадров для местной администрации. Лекции здесь читали в основном преподаватели Кишинёвской духовной семинарии.

Полный курс обучения составлял восемь лет. Изучались Закон Божий, русский, греческий, молдавский, латинский, немецкий и французский языки. Также преподавались риторика, поэзия, российская и всемирная история, география, математика, философия и юриспруденция, пение и рисование.

Выпускники, после успешной сдачи итоговых испытаний принимались на гражданскую службу, либо могли продолжить образование в университетах. Около четверти из 40 учащихся пансиона учились за государственный счёт. Впоследствии на смену пансиону пришла областная гимназия. Знаменитый Ришельевский лицей в Одессе открылся спустя год после Кишинёвского пансиона.

Ещё больший вклад в народное просвещение внесло одно из главных творений Гавриила – Кишинёвская духовная семинария. На момент создания Бессарабской епархии остро стояла проблема низкого уровня подготовки приходских священников, которые в большинстве своём не имели никакого образования.

Будучи уверенным в поддержке имперских властей, митрополит приступил к созданию семинарии ещё до получения официальной санкции из Петербурга – осенью 1812 г. Первые семинаристы сели за парты в начале 1813 г., не малую их часть составляли неграмотные дети. Прежде, чем приступить к основному курсу им простояло обучиться в подготовительном классе.

© Photo : Мой город Кишинёв План Кишинева 1800 года

За 10 лет, прошедших с 1813 г. в семинарии прошли обучение около 1500 человек, составивших основной контингент священников Кишинёвско-Хотинской епархии. На плечи последних легла важнейшая задача организации приходских школ. В 30-40-е годы их число достигло 326, а количество обучающихся – более 5 тыс. человек. Также именно священники стали первыми подвижниками распространения в регионе ланкастерских школ.

Изучение священниками как русского, так и молдавского языка способствовало успешному внедрению Гавриилом двуязычья церковных проповедей.

До открытия Духовной семинарии в Одессе (1838 г.) Кишинёвская семинария была основным образовательным учреждением на юго-западной окраине Российской империи. Здесь учились не только бессарабцы, но и уроженцы Приднестровья, Одессы и Николаева.

© Public Domain / New York Public Library План Кишинева 1880-х гг

О неординарности управленческих способностях Гавриила говорит шаг, на который он пошёл в целях привлечения в семинарию детей священников. Дело в том, что в первые годы после открытия среди семинаристов преобладали отпрыски из семей мирян: дворян, мещан, купцов и даже простолюдинов. Для того, чтобы стимулировать интерес детей местных священников к Кишинёвской семинарии Гавриил добился издания указа об обязательной военной службе для них в случае, если по достижению 15-летнего возраста они не приступали к учёбе. Эта мера возымела желаемое действие.

Если не учитывать литературы, изданной в походной типографии князя Потёмкина в конце XVIII в., можно утверждать, что первые книги на территории Бессарабии были напечатаны в типографии Кишинёвско-Хотинской епархии.

© Public Domain / Кишиневская духовная семинария

Типография открылась в 1814 г. и в том же году тиражом 1200 экз. был выпущен учебник Букоавна (Букварь) кириллическим шрифтом на молдавском и русском языках. В следующем году был издан «Служебник» для ведения церковных литургий, тем же тиражом. Книга была издана на молдавском языке кириллической графикой. Третьей книгой стал "Молебник" (на молдавском языке). Позже была издана также Русско-молдавская грамматика с приложениями, а в 1819 году – Новая грамматика с кратким словарем и приложением для ведения диалогов.

Всего же стараниями Гавриила в Бессарабии было издано более 20 тыс. экземпляров различных книг. Они пользовались спросом не только в Бессарабии, но и в Запрутской Молдове. Митрополит зачастую сам выполнял работу переводчика и корректора.

© Public Domain / Измаил, крепость

Своё влияние митрополит употребил и для определения весьма неожиданных границ Кишинёвско-Хотинской епархии. В 1813 - 1837 годах они включали не только Большую Бессарабию, но 100 приходов в Дубоссарах, Тирасполе, Овидиополе и даже Одессе.

Однако, это было уже не первое знакомство Гавриила с Южной Пальмирой, поскольку ещё возглавляя Екатеринославскую епархию (в 1793 – 1799 годы) он закладывал первые храмы Одессы, а также городские гражданские здания. Двумя десятилетиями позже митрополит Гавриил приложил руку к основанию в столице Новороссийского края первого монастыря. На землях, подаренных молдавским помещиком Александром Теутулом, вначале было основано архиерейское подворье, а затем приступили к строительству Свято-Успенского мужского монастыря.

Таким образом владыка Гавриил не только основал Бессарабскую епархию, но и существенно расширил её пределы на восток, стал духовным отцом для многих поселений в Молдавии, Приднестровье и Причерноморье.

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