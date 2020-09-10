Это растение опасно для здоровья: что надо знать жителям Молдовы

Из года в год все больше людей страдают от аллергии на амброзию, которая причиняет сильный дискомфорт в повседневной жизни. Как защитить себя и чем необходимо руководствоваться в период ее цветения, в обзоре корреспондента Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Амброзия – казалось бы, обычное сорное растение, но ее крошечная пыльца является одним из самых агрессивных аллергенов, который может вызвать серьезные последствия вплоть до астмы. Она настолько сильно повреждает слизистые оболочки, что даже совершенно здоровый человек может превратиться в аллергика, причем, заработанная таким образом болезнь практически неизлечима.

Заболевший в какой-то момент начинает чихать, его глаза краснеют, а нос постоянно заложен. Это – начальная стадия проявления аллергии на амброзию.

Катрина Харабарь не была аллергиком, но два года назад внезапно почувствовала недомогание, и теперь время цветения этого растения – настоящее испытание для нее.

"Я никогда не думала, что эта сорная трава может стать причиной сильного недомогания. Но в августе 2018 года я начала чихать по утрам и вечерам в течение минимум двух минут без остановки, нос тек, а глаза были красными и опухшими", – рассказала женщина.

Сначала она подумала, что это простуда и обратилась к врачу. В тот день Катрине поставили диагноз, с которым ей придется жить всю оставшуюся жизнь – аллергия на амброзию. Причиной развития недуга стало ослабление иммунитета. С тех пор, во время цветения растения, состояние здоровья женщины ухудшается.

"Возникает дыхательная недостаточность и сильная боль в глазах, из-за которой я не могу спать по ночам. Мне приходится пить лекарства, предназначенные для больных бронхиальных астмой", – поделилась собеседница.

В этом году в результате засухи эффекты от цветения амброзии проявились почти в конце августа, то есть намного позже, чем в предыдущие годы. По словам Катрины, в нынешнем сезоне помимо стандартных симптомов добавились два новых: сильные боли в горле и повышенная температура.

"Сначала я испугалась, подумала, что подхватила COVID-19. Но врач меня успокоил, сказал, что это – проявления аллергии", – пояснила женщина.

Единственное спасение от неприятного недуга – не выходить на улицу. В период цветения амброзии Катрина вынуждена сидеть дома с закрытыми окнами, а если необходимо куда-то отлучиться, то приходится пить специальные таблетки, а также носить с собой ингалятор. Таким образом, выход на улицу становится настоящим приключением, а по возвращении домой необходимо провести целый ритуал.

"В первую очередь, я принимаю душ и загружаю одежду в стиральную машину. Это важно, так как пыльца амброзии оседает на теле, и это может ухудшить состояние. Самое плохое то, что болезнь прогрессирует с каждым годом, а число подверженных ей людей растет", – добавила собеседница.

Аллергики требуют вмешательства государства

Несмотря на то, что в 2018 году в Молдове было принято Положение о борьбе и предотвращении распространения амброзии, многие заболевшие недовольны действиями властей в этом отношении.

Один из них – житель села Мерены Новоаненского района. Местные власти не предпринимали никаких действий для уничтожения опасной для здоровья культуры, и мужчина обратился с запросом к примару (мэру) села.

"Две недели назад к нам приезжал инспектор Национального агентства общественного здоровья и сообщил, что в селе только одно место, где произрастает амброзия", – заявил глава местной администрации Валентин Виеру.

Он подтвердил, что получал жалобы местных жителей, которые страдают аллергией на растение и отметил, что это – общая ответственность как примэрии, так и владельцев земельных участков.

"Мы обрабатываем места, где растет амброзия, специальными средствами, а в ближайшие дни займемся уничтожением растения. Только вчера мы выявили еще одно большое поле произрастания этой сорной травы. Делаем все, чтобы устранить проблему и минимизировать риски", – уточнил Виеру.

Разговор этот с ним состоялся еще на прошлой неделе, но с тех пор ничего не изменилось: амброзия продолжает цвести и выбрасывать в атмосферу опасную пыльцу, а также распространять свои семена. Специалисты отмечают, что семена этой культуры сохраняют свои плодородные свойства в течение 40 лет, поэтому очень важно уничтожить растение до его высыхания.

Кто отвечает за борьбу с амброзией?

Начальник Управления защиты растений Минсельхоза Вероника Тертя подтвердила для Sputnik Молдова, что растение очень опасно как для детей, так и для взрослых.

Она добавила, что за борьбу с данной культурой отвечают владельцы земельных участков, которые не должны допустить ее распространения.

"Собственники угодий, где произрастает амброзия, обязаны скашивать сорную траву и обрабатывать ее специальными средствами, зарегистрированными в Государственном реестре средств защиты растений и удобрений, или применять другие специфические методы для борьбы с негативными последствиями ее цветения", – заявила Тертя.

Отметим, что согласно законодательству Молдовы, за невыполнение обязательств по предупреждению и борьбе с распространением сорняков на земельных участках кроме угодий сельхозназначения предусмотрено наказание в виде штрафа от 12 до 30 условных единиц в случае физических лиц и от 60 до 120 для компаний.

Призыв к обществу

Вероника Тертя призвала всех граждан помочь властям с устранением проблемы, связанной с опасностью амброзии. Для этих целей в Национальном агентстве продовольственной безопасности была открыта телефонная линия Viber, куда люди могут сообщить о местах произрастания вредного растения.

Получив информацию, представители центральных властей информируют местные органы, а те, в свою очередь, предпринимают необходимые действия. А пока врачи еще в течение месяца будут сталкиваться с жалобами граждан на сильнейшую аллергию, вызванную, на первый взгляд, "безобидным" растением.

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