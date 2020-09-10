Лечение детей и беременных с COVID-19: есть изменения в протоколе

Минздрав опубликовал изменения, внесенные во Временный протокол COVID-19 в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Есть изменения по диагностике и лечению коронавируса у детей и беременных.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Временный протокол COVID-19 включает в себя еще несколько новых положений по тестированию, госпитализации, лечению и выписке некоторых пациентов с коронавирусом.

Изменения касаются терапии инфицированных без симптомов, средними и легкими формами заражения. Также под эти поправки подходят и дети старше 7 лет. Из протокола лечения исключили неэффективные препараты.

Еще одна важная поправка затронула детей до 7 лет и постарше от 7 до 18 лет.

"Положения протокола предусматривают, что перед выпиской из больницы ребенка в возрасте до 7 лет, в обязательном порядке нужно сделать тест на COVID-19. Пациента отпускают только если результат анализа отрицательный", - заявила в эфире радиостудии Sputnik глава управления первичной медицинской помощи министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык.

Она добавила, что другие зараженные от 7 до 18 лет могут проходить лечение на дому под присмотром семейного врача за исключением случаев, когда у пациента есть хронические заболевания и есть риск развития осложнений.

Как уточнила Затык, наиболее опасные хронические заболевания для инфицированных коронавирусом — это сахарный диабет, онкология, гепатит, заболевания легких и проблемы с сосудами.

По ее словам, положения протокола также предусматривают изменения терапии беременных.

"Если у пациентки наблюдают легкую или среднюю форму вирусной инфекции, то она будет лечиться амбулаторно под строгим присмотром семейного врача", - пояснила Затык.

Как отметила собеседница, поводом для госпитализации беременных с легкой и средней формой заражения COVID-19 также служат хронические болезни, способные вызвать ухудшение состояния.

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