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Виорика Думбрэвяну

Главу Минздрава приглашают в парламент на слушания

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200910/31617196/glavu-minzdrava-khotyat-vyzvat-v-parlament.html

Представители парламентской группы Pro Moldova заявили о желании заслушать отчет главы Минздрава о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну может прийти в парламент в четверг. Она зачитает отчет перед депутатами, если такую инициативу поддержит большинство парламентариев. 

Виорика Думбрэвяну. Архивное фото
© Photo : Facebook / Dodon Igor
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Перед заседанием законодательного собрания депутат от Pro Moldova Руксанда Главан провела брифинг и отметила ряд недостатков в системе здравоохранения.

Парламентарий считает, что люди, отвечающие за эту сферу, не справились с кризисом, вызванным COVID-19.

"Было неправильное отношение к персоналу системы здравоохранения. С начала пандемии им было оказано множество благодарностей, и все это было частью их плана", - заявила Главан.

По ее словам, сотрудникам медицинской системы обещали организовать регулярные обследования. А затем было сказано, что медперсонал некомпетентен и неправильно использует экипировку, хотя такими защитными средствами обеспечены не все сотрудники системы здравоохранения.

Главан полагает, что врачи должны и дальше получать пособие в 16 тысяч леев, если они заразятся COVID-19, а те, кто потерял кормильца в семье должны получить по 100 тысяч леев от государства. 

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