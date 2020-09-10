Настал сезон консервирования: на рынках Кишинева можно купить овощи подешевле

Молдавские хозяйки могут смело начинать заниматься консервированием, благодаря тому, что некоторые виды овощей и фруктов стали дешевле, корреспондент Sputnik Молдова прошелся по рынкам города и узнал - что и почем.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Среди молдавских хозяек в сентябре начинается негласное соревнование - многие из них стараются сделать запасы на зиму и законсервировать по банкам различные разносолы и сладкие фруктовые лакомства - компоты, джемы, варенья. Во второй декаде сентября у них появится такая возможность - по ряду товарных категорий плодоовощной продукции цены на столичных сельскохозяйственных рынках поползли вниз.

Так, к примеру, сладкий перец, называемый в Молдове "болгарским", стоит, в среднем, по 8-10 леев за килограмм. Учитывая, что для консервации необходимо около 10-15 килограмм, домохозяйкам придется потратить 130-150 леев - сумму сравнительно небольшую в сравнении с уровнем средней зарплаты по экономике, которая составляет немногим меньше 8000 леев.

Гогошары, которые многие женщины в Молдове предпочитают мариновать на зиму, продаются по 14-15 леев в отличии от конца августа, когда их реализовывали по 18-20 леев за кило. Незначительный запас таких консервов также можно сделать, чтобы поставить на праздничный новогодний стол это излюбленное в нашей стране лакомство.

Приятно будут удивлены и те молдавские хозяйки, которые планировали, но не могли до второй трети сентября сделать запас баклажанной икры. Сегодня на рынках города фиолетовые овощи продаются по 9-10 леев.

Через 4-5 дней можно будет закупать и капусту на засолку, что традиционно осенью делают во многих квартирах и домах Кишинева и Молдовы. Крестьяне обещают, что к концу недели килограмм этого овоща будет стоит по 5-6 леев по сравнению с ценой на четверг в 6-7 леев.

Отборный репчатый лук, который также необходим для приготовления овощных консервов, также доступен для многих покупателей на этой неделе. Его реализуют по 5-7 леев за килограмм. Небольшие по размерам огурцы сорта "Родничок", которые подходят для засолки и маринования на зиму, стоят по 13-15 леев. А знаменитые молдавские зеленые помидоры, которые хозяйки традиционно закатывают в банки на зиму, крестьяне готовы отдать по 11-13 леев.

Станет доступным для многих семей и приготовление персикового компота на зиму - этот фрукт в изобилии продают аграрии на рынках по 8-10 леев. Яблочный компот из сорта "Джонаголд" также придется по карману многим - этот фрукт можно купить по 7-9 леев.

А вот ягодные лакомства и варенья смогут позволить себе лишь обеспеченные жители столицы. Так, малина продается по 30 леев за 300 граммов, а ежевика - по 28 леев.

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