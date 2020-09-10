Путешественникам на заметку: Украина изменила правила въезда

Кабинет министров Украины изменил правила въезда в страну для иностранцев, а также для лиц без гражданства.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Въезд на Украину для граждан Молдовы по-прежнему запрещен, как и для других иностранцев до 28 сентября. Также иностранным гражданам теперь запрещен транзит через соседнюю страну. Об этом сообщили на официальной странице посольства Молдовы в Киеве после решения украинского правительства.

Иностранные граждане и лица без гражданства, которые не входят в представленные категории, могут въезжать в страну в случае чрезвычайных гуманитарных ситуаций с разрешения начальника Государственной пограничной службы.

Так, до 28 сентября иностранцы не могут въехать на Украину даже для транзита. Это не касается водителей международного транспорта, членов экипажей и других категорий иностранцев, которым разрешено въезжать в страну.

В то же время украинские власти расширили список родственников граждан Украины, которые могут пересекать границу. Теперь запрет не распространяется еще и на бабушек и дедушек.

В виде исключения въезд в страну разрешен для следующих категорий:

супругов, родителей, детей, бабушек и дедушек граждан Украины;

лиц, пересекающих территорию Украины в целях транзита при условии наличия документов, подтверждающих тот факт, что человек покинет территорию Украины в течение двух суток;

лиц, въезжающих в страну в целях обучения;

лиц, осуществляющих военную службу в составе вооруженных сил;

лиц с постоянным или временным видом на жительство на Украине;

лиц со статусом беженцев или тех, кому необходим специальный режим защиты;

лиц с разрешением на работу, выданному иностранному гражданину или апатриду; © Sputnik / Костис Нтантамис Отдых в Греции: что нужно знать гражднам Молдовы

сотрудникам дипмиссий и консульских служб иностранных государств, международных официальных миссий, аккредитованных на Украине организаций и членам их семей;

главам и членам официальных делегаций иностранных государств, сотрудникам международных организаций, а также сопровождающим их лицам, которые въезжают на территорию страны по приглашению президента Украины, его офиса, Верховной рады, правительства, Министерства иностранных дел;

водителям и/или членам экипажей товарных транспортных средств, рейсовых автобусов, членам аэроэкипажей, морских и речных судов, поездов и локомотивов;

инструкторам вооруженных сил государств-членов НАТО и программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в обучении военных единиц или въезжают в страну по приглашению Министерства обороны;

культурным деятелям, въезжающим в страну по приглашению культурного учреждения, а также их сопровождающим (не более одного на каждого приглашенного);

участникам официальных спортивных соревнований, проходящих на территории Украины и их сопровождающим;

техническим специалистам, которые въезжают в страну по приглашению представителей украинских предприятий;

лицам, осуществляющим перевозку анатомических материалов для трансплантаций;

лицам, въезжающим для прохождения лечения в медучреждениях Украины.

Иностранные граждане и лица без гражданства, пересекающие границу Украины, должны представить отрицательный тест на COVID-19 по методу ПЦР, сделанный в молдавской лаборатории не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы, на русском или английском языке. В случае отсутствия подобного теста для них обязателен 14-дневный карантин. Также им следует иметь при себе страховой медицинский полис против коронавируса на все время пребывания в стране. Полис должен быть выдан страховой компанией из Молдовы, зарегистрированной на Украине, или иностранной компанией с представительством или партнером на Украине.

Данные требования не распространяются на тех, кто постоянно проживает на Украине, беженцев, сотрудников дипмиссий и консульских служб, представителей международных официальных миссий, аккредитованных на Украине организаций и членам их семей, военных служащих государств-членов НАТО и программы НАТО "Партнерство ради мира".

Напомним, что власти Украины продлили карантинный период до 1 ноября 2020 года.

При возникновении сложных ситуаций граждане могут обратить в консульскую службу посольства Молдовы на Украине по номеру +380-44-521-22-79 или электронной почте: kiev@mfa.gov.md. Для срочных вопросов круглосуточно работает зеленая линия + 𝟑𝟖𝟎 𝟔𝟖 𝟑𝟖𝟒 𝟐𝟎𝟏𝟔 (в том числе Whatsapp и Viber).

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