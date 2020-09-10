Путешественникам на заметку: Украина изменила правила въезда

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Въезд на Украину для граждан Молдовы по-прежнему запрещен, как и для других иностранцев до 28 сентября. Также иностранным гражданам теперь запрещен транзит через соседнюю страну. Об этом сообщили на официальной странице посольства Молдовы в Киеве после решения украинского правительства.
Иностранные граждане и лица без гражданства, которые не входят в представленные категории, могут въезжать в страну в случае чрезвычайных гуманитарных ситуаций с разрешения начальника Государственной пограничной службы.
Так, до 28 сентября иностранцы не могут въехать на Украину даже для транзита. Это не касается водителей международного транспорта, членов экипажей и других категорий иностранцев, которым разрешено въезжать в страну.
В то же время украинские власти расширили список родственников граждан Украины, которые могут пересекать границу. Теперь запрет не распространяется еще и на бабушек и дедушек.
В виде исключения въезд в страну разрешен для следующих категорий:
- супругов, родителей, детей, бабушек и дедушек граждан Украины;
- лиц, пересекающих территорию Украины в целях транзита при условии наличия документов, подтверждающих тот факт, что человек покинет территорию Украины в течение двух суток;
- лиц, въезжающих в страну в целях обучения;
- лиц, осуществляющих военную службу в составе вооруженных сил;
- лиц с постоянным или временным видом на жительство на Украине;
- лиц со статусом беженцев или тех, кому необходим специальный режим защиты;
- лиц с разрешением на работу, выданному иностранному гражданину или апатриду;© Sputnik / Костис Нтантамис
- сотрудникам дипмиссий и консульских служб иностранных государств, международных официальных миссий, аккредитованных на Украине организаций и членам их семей;
- главам и членам официальных делегаций иностранных государств, сотрудникам международных организаций, а также сопровождающим их лицам, которые въезжают на территорию страны по приглашению президента Украины, его офиса, Верховной рады, правительства, Министерства иностранных дел;
- водителям и/или членам экипажей товарных транспортных средств, рейсовых автобусов, членам аэроэкипажей, морских и речных судов, поездов и локомотивов;
- инструкторам вооруженных сил государств-членов НАТО и программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в обучении военных единиц или въезжают в страну по приглашению Министерства обороны;
- культурным деятелям, въезжающим в страну по приглашению культурного учреждения, а также их сопровождающим (не более одного на каждого приглашенного);
- участникам официальных спортивных соревнований, проходящих на территории Украины и их сопровождающим;
- техническим специалистам, которые въезжают в страну по приглашению представителей украинских предприятий;
- лицам, осуществляющим перевозку анатомических материалов для трансплантаций;
- лицам, въезжающим для прохождения лечения в медучреждениях Украины.
Иностранные граждане и лица без гражданства, пересекающие границу Украины, должны представить отрицательный тест на COVID-19 по методу ПЦР, сделанный в молдавской лаборатории не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы, на русском или английском языке. В случае отсутствия подобного теста для них обязателен 14-дневный карантин. Также им следует иметь при себе страховой медицинский полис против коронавируса на все время пребывания в стране. Полис должен быть выдан страховой компанией из Молдовы, зарегистрированной на Украине, или иностранной компанией с представительством или партнером на Украине.
Данные требования не распространяются на тех, кто постоянно проживает на Украине, беженцев, сотрудников дипмиссий и консульских служб, представителей международных официальных миссий, аккредитованных на Украине организаций и членам их семей, военных служащих государств-членов НАТО и программы НАТО "Партнерство ради мира".
Напомним, что власти Украины продлили карантинный период до 1 ноября 2020 года.
При возникновении сложных ситуаций граждане могут обратить в консульскую службу посольства Молдовы на Украине по номеру +380-44-521-22-79 или электронной почте: kiev@mfa.gov.md. Для срочных вопросов круглосуточно работает зеленая линия + 𝟑𝟖𝟎 𝟔𝟖 𝟑𝟖𝟒 𝟐𝟎𝟏𝟔 (в том числе Whatsapp и Viber).
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